25 år etter: Kun én kvinne blant de 24 håndballtrenerne på toppnivå

ULLEVAAL (VG) 25 år etter at Marit Breivik ble landslagssjef, er det fortsatt bare én kvinnelig trener i håndballseriene. Og hun er ikke norsk.

Moldes danske Helle Thomsen er enslig svale blant 12 klubbtrenere i kvinneserien. De øvrige 11 er menn (bortsett fra at nyopprykkede Aker Topphåndball har Vigdis Holmeset i en trenerduo med Henrik Wilhelmsen). Og i herreligaen er det «selvfølgelig» ingen kvinnelige trenere. Thomsen er altså den eneste av de 24 som har hovedansvar.

– Det er mange kvinner som er kvalifiserte, men jeg opplever nok at en del er redde for å ta på seg ansvaret. Det kan også godt hende at det er noen som er redde for å ansette kvinner, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

– Jeg synes i hvert fall at jeg har trent noen gode kandidater, fortsetter mannen som sist sesong trente laget sitt til semifinale i Champions League.

En av disse kandidatene, er hans gamle elev i Larvik, Tonje Larsen. Hun er trener for Flint på nivå to.

KOLLEGER: Helle Thomsen og Ole Gustav Gjekstad. Foto: Vidar Ruud

– Jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Mennene går foran. Men det kommer flere kvinner som trenere i de yngre landslagene. Det er en god start, sier Camilla Herrem, som spiller for Sola.

– Det er veldig spennende at Kristine Lunde-Borgersen nå skal inn som landslagstrener for 2004-laget.

– Hva med deg selv?

– Jeg har lyst til å bli trener, men jeg vet ikke om jeg kunne ha vært klubbtrener. Men yngres landslag virker spennende, sier Camilla Herrem.

Helle Thomsen kom til Rosenes by som trener for ett år siden. Hun mener mange kvinnelige trenere gir seg for tidlig.

– Jeg tror for mange slutter når det kommer litt motstand.

– Frykten for å mislykkes?

– Ja, det kommer jo press. Jo større klubb, jo større press. Fra supporterne, sponsorene, klubben, sier Thomsen – og mener at det som vi ser i toppidretten speiler det vi ser i næringslivet.

MOLDE-SJEFER: Kapteinen Sherin Obaidli og trener Helle Thomsen. Foto: Vidar Ruud

Hennes lagkaptein i Molde, Sherin Obaidli, er fornøyd med å ha kvinnelig trener.

– Helle er den hun er, målrettet og sta. Hun er kommet opp og fram, fordi hun er strukturert og flink og brenner for dette. At det ikke er flere, er vanskelig å forstå.

– Jeg håper det blir flere kvinnelige trenere. De har som oftest en litt annen måte å være trener på. Det er ikke til forkleinelse for mannlige trenere, men kvinner tenker annerledes, sier Obaidli.

TV 2-ekspert Bent Svele er overrasket over at det ikke er blitt flere kvinnelige trenere.

– Jeg trodde Marit Breivik gikk foran da hun ble landslagssjef. Men kanskje ligger det ikke for damer å satse den veien? Du må blant annet være villig til å flytte på deg om du skal være trener på toppnivå. Kanskje kvinner er mer opptatt av tryggheten rundt det å flytte på en familie med tre-fire års mellomrom? Jeg vet ikke.

