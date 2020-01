BER PUBLIKUM GÅ AMOK: Ole Erevik er sterkt misfornøyd med publikum i EM. Søndag ber han folk gå amok på tribunene mot Frankrike. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Erevik ber om pipekonsert i EM: Kaller publikum pinlig

TRONDHEIM (VG) TV 3-ekspert Ole Erevik er slettes ikke fornøyd med innsatsen til publikum i åpningen av håndball-EM. Søndag ber han om pipekonsert mot Nikola Karabatic og Frankrike i skjebnekampen mot Norge.

8232 tilskuere så Sander Sagosen herje med Bosnia i EM-starten. Erevik er ikke fornøyd med innsatsen.

– Det var fint etter norske scoringer. Da kom det musikk på og publikum klappet i 10–15 sekunder. God stemning. Men så falt det helt ned. Du hørte de 40 fra Bosnia bedre enn 8000 nordmenn. Det synes jeg er pinlig, sier Ole Erevik til VG.

Den tidligere landslagskeeperen med 184 kamper for Norge har 15 års erfaring som profesjonell spiller i Frankrike, Spania, Tyskland og Danmark.

Han roser arenaen og arrangementet i Trondheim, og presiserer at han ikke mener at publikum i Trøndelag leverer noen dårligere stemning enn ellers i Norge.

– Men det var skuffende liv på tribunen mot Bosnia. Det skal veldig mye til for at det norske publikumet skal ta av, hevder han.

Kommersiell sjef i Norges Håndballforbund, Jan Erik Aalbu, er ikke enig:

– Publikum var veldig flinke fredag. Jeg er veldig stolt av dem, sier NHFs mann.

PUBLIKUM PÅ BOSNISK: De få bosniske tilskuere blir godt lagt merke til i Trondheim Spektrum. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg har ikke de samme ørene som Ole Erevik. Vi er litt annerledes enn mange andre publikum. Jeg hørte ikke bosnierne i bar overkropp i det hele tatt. De ble overdøvet av vårt publikum, kontrer Aalbu med bakgrunn som fotballspiller i Vålerenga og som landslagssjef både i hopp og kombinert.

Aalbu sier han var «veldig skuffet» da det var piping under «Ja vi elsker» foran VM-finalen i Herning i fjor. Ole Erevik kommenterer ikke det, men sier:

– Det ble ramaskrik i Norge da Sander Sagosen ble pepet på under VM-finalen. Veldig mange synes det var usportslig. Jeg må bare riste oppgitt på hodet. Det er toppidrett vi snakker om. Ingen av dem som pep synes Sagosen er et dårlig menneske. De pep fordi han er Norges viktigste spiller. De forsøkte å bringe ham ut av fatning.

Erevik presiserer at han selvsagt ikke er for myntkasting, spytting eller andre ufine ting fra tribunene.

– Men jeg la fredag merke til at Nikola Karabatic fikk mer enn vennlig applaus fra publikum. Når Frankrike entrer banen i morgen må de bli møtt med en massiv pipekonsert. Publikum må si fra når Karabatic har ballen, når dommerne dømmer feil eller Frankrike takler for hardt, oppfordrer Erevik.

– Det kan hende Karabatic ikke lar seg påvirke av en pipekonsert. Men det kan være at debutant Elohim Prandi, Dika Mem eller Vincent Gerrard lar seg påvirke litt. Det kan flytte noen få prosent til Norges sin side. Det kan være kampavgjørende, mener mannen som under EM i 2016 sto en strålende kamp da Karabatic og Frankrike sensasjonelt ble slått ut av EM i Polen.

Aalbu avviser på spørsmål fra VG at han har noe mot piping på motstanderen under selve kampen.

De norske spillerne roste stemningen etter seieren over Bosnia. Sagosen og Petter Øverby veivet med armene for å få stemningen i Trondheim Spektrum.

– De fikk umiddelbar respons, men slik må det være fra første kast og til kampslutt. Det må legges et ordentlig trykk på motstanderen. Det blir nødvendig søndag og det blir nødvendig mot Portugal tirsdag, sier Ole Erevik.

PÅ JOBB: Ole Erevik (til høyre) i TV 3 studio sammen med programleder Ørjan Bjørnstad (til venstre) og ekspertkollega Joachim Boldsen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

VG vet at flere i det norske landslagsmiljøet ønsker seg enda mer bråk på tribunene. Særlig når laget spiller i forsvar.

– Vi er verdens mest sportslig publikum i Norge, men vi er ikke verdens beste hjemmepublikum. Ingen motstander frykter å komme til Norge for å spille håndball. Dette snur seg ikke over natten. Men hvis noen får med seg det jeg sier så gir det kanskje noen et spark bak, sier Erevik.

Han er opprinnelig fra Stavanger, men er nå bosatt i utkanten av København.

– De kan legge igjen vennligheten hjemme og gå amok i 60 minutter mot Frankrike. Det gir spillerne og laget de beste forutsetningene for å vinne, mener Erevik, som under EM-kampene er TV 3s studioekspert sammen med danske Joachim Boldsen.

Publisert: 12.01.20 kl. 06:23

