Nordmannens stikk før naboduellen: – De ble spilt ut av hallen

MALMÖ (VG) Gøran Johannessen (25) og resten av de norske spillerne ble sjokkert da de så hvordan Sverige ble ydmyket av Portugal.

Nå nettopp

– De ble spilt ut av hallen, det viser hvor godt vi spilte mot Portugal, for det er et bra lag, sier Flensburg-Handewitt-stjernen Johannessen når VG treffer ham på landslagets pressetreff i Malmö før søndagens kamp mot Sverige.

Norge knuste Portugal 34–28 i sin siste gruppespillkamp i Trondheim. Sverige tapte 35–25.

– Når du spiller på hjemmebane og er favoritter mot Portugal og taper med ti mål, så er det flaut og ydmykende for Sverige som håndballnasjon. Så jeg tror nok vi møter et revansjelysten svensk lag.

– Keeperparet er det beste i EM og også det beste i Bundesliga, men vi fokuserer ikke så mye på målvaktene. Da blir de enda bedre, sier Gøran Johannessen om duoen Mikael Appelgren og Andreas Palicka, som begge spiller i Rhein Neckar Löwen. Som Flensburg-Handewitt-spiller har nordmannen de to åtte ganger på to seriekamper denne sesongen.

Gøran Johannessen har hatt en sterk høst i Bundesliga, men har slitt litt med å få det til i EM. Men i siste kamp, mot Ungarn, viste rogalendingen hva han er god for. Da er han i verdensklasse.

– Jeg er selvsikker nok til å komme i den farten jeg vet at jeg har og tar skuddene jeg får, sier han om det.

Han mener at å utnytte farten blir vesentlig også mot Sverige, både for han selv og resten av laget.

– Når du har mesterskap på hjemmebane, er det ikke kult å tape med ti mål, sier Magnus Abelvik Rød om Sveriges sjokktap mot Portugal.

– Jeg regner med at det blir en helt annen kamp mot oss. Det er to lag som kjenner hverandre veldig godt, og de har to keepere som kan gjøre det surt for oss, mener høyrebacken som fikk seg en trøkk mot Ungarn og måtte forlate banen. Men han er 100 prosent sikker på at han kommer til å spille mot Sverige.

– Det handler bare om å sette ballen ute i hjørnene, sier Magnus Abelvik Rød, som om det skulle være den enkleste sak av verden.

Petter Øverby karakteriserer Sveriges timålstap mot Portugal som et «sjokk».

– Jeg skjønner at de skjemmes når det er snakk om en hjemmekamp mot et publikum som forventer seier. Jeg ville også ha skjemtes, om jeg var i deres sko, sier strekspilleren.

– Jeg regner med at de blir revansjelystne mot oss. De vil gjøre alt de kan og gripe alt med nebb og klær.

Landslagssjef Christian Berge er av samme oppfatning:

– Sverige kan ikke forlate dette mesterskapet med prestasjonen de hadde mot Portugal. De må være revansjesugne.

Publisert: 19.01.20 kl. 17:05

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser