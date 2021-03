HJEMME BORTE: Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad prøvde å flytte Kristiansand-lagets «hjemmekamp» til Slovenia, men må se begge kvartfinalekampene fra sidelinjen i Russland – i løpet av 24 timer. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

To bortekamper på 24 timer: − Eneste mulige løsning

To bortekamper i Russland i løpet av to dager i Champions League-kvartfinalen. Vipers Kristiansand-trener Ole Gustav Gjekstad mener det er «den eneste mulige» løsningen – og at laget hans har en fair sjanse til å slå ut Rostov-Don.

Av Øystein Jarlsbo

– Vi har forsøkt å få arrangert vår «hjemmekamp» i et annet land. I Slovenia. Men etter hvert falt vi ned på at å spille begge kampene i Russland det var den eneste fornuftige og mulige løsningen, av økonomiske og praktiske årsaker, sier Ole Gustav Gjekstad.

På grunn av innreise- og karantenebestemmelsene til Norge, har det vært uaktuelt for Norges beste kvinnelag i håndball å få spille sine hjemmekamper i Champions League på klubbens egentlige hjemmebane i Kristiansand. Nå står det om en plass i finalespillet i Champions League. Det går i Budapest i slutten av mai.

Vipers må slå Rostov-Don i dobbeltoppgjøret i Russland helgen 10. og 11. april for å komme seg dit. Kampene starter med nøyaktig ett døgns mellomrom.

Det ble bestemt i går, mandag. På spørsmål om de to kvartfinalekampene mot det russiske topplaget – som Vipers tapte med ett mål for i gruppespillet – måtte bli avviklet i løpet av 24 timer, svarer Ole Gustav Gjekstad ja. Det har å gjøre med arrangement-tekniske saker «der borte».

Han hevder imidlertid det ikke vil være til ulempe for Vipers.

– Jeg mener det er en større fordel for oss å spille to dager på rad. Vi vil minst like godt som Rostov-Don tåle å løpe i to dager. Vi reiser til Russland for å vinne og slå dem ut, sier Ole Gustad Gjekstad.

– Rostov er topp tre i Europa. Men jeg mener vi har en fair sjanse, tilføyer Vipers-treneren som svar på spørsmålet «styrkeforholdet».

Vipers måtte slå Odense med to mål i siste Champions League-kamp for en drøy uke siden for å avansere til kvartfinalen. De slo danskene 30–26, etter å ha ledet 19–14 til pause.

Vipers-spillerne som bare spilte i Danmark – og ikke påfølgende OL-kvalifisering for Norge i Montenegro – kunne avslutte sin karantenetilværelse tirsdag.

Landslagsspillerne som bidro til at håndballandslaget kvalifiserte seg for Tokyo-OL er klare for trening med Vipers’ Champions League-lag fra kommende mandag. Russland praktiserer ikke karanteneregler tilsvarende Norge.

Det betyr at Rostov-Don har mer samtreningsballast frem til kvartfinalekampene om snaut tre uker, uten av Ole Gustav Gjekstad mener det vil være av særlig betydning.

– Vi har stort sett spilt alle våre kamper på bortebane denne sesongen. Vi får ta det som det er, sier han.

Ifølge NTB er Rostovs svenske trener Per Johansson optimist når det gjelder utfallet av 24-timersbataljen. Ikke minst med tanke på at han håper på full hall. Det vil si 3500 tilskuere på tribunen.