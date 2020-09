NYTT EVENTYR: Denne drakten blir Sander Sagosens nye arbeidsantrekk. Foto: Frank Molter / dpa

Sagosen ny «superstar» i Tyskland: – Må ta styringen med en gang

Forventningene er enorme. Sander Sagosen blir kalt «superstar» og fronter tysk håndballs mest kjente magasin. 25-åringen mener å være fullstendig klar for oppgaven. Han tror fem titler er mulig med THW Kiel den første sesongen.

Torsdag får han sin offisielle debut for det tyske mesterlaget i Champions League.

– Her kommer jeg til masse forventninger. Folk venter at jeg skal prestere direkte og spillergruppen forventer at jeg skal være leder fra dag én. Da er det bare å prøve å være det, sier Sagosen foran møtet med PPD Zagreb i Kroatia.

Han har allerede snakket om svært høye ambisjoner foran en sesong som kan komme til å inneholde to sluttspill i Champions League (både for denne og sist sesong) pluss Bundesliga, to tyske cuper og Super Cup.

– Titler er det vi blir målt på. Vi må ikke vinne så mye for at sesongen skal være godkjent. Men jeg drømmer om fire-fem titler i denne unike sesongen, sier han.

KJENTE FJES: Sander Sagosen sammen med sine nye lagkompiser Rune Dahmke (til venstre) og Harald Reinkind. Han kjenner begge godt fra før. Foto: Christian Robohm / THW Kiel

– Jeg tror han vil takle dette helt strålende. Det inntrykket jeg får gjennom media er at han konsentrerer seg mest om å bli bedre i håndball. Egentlig tror jeg ikke Sagosen tenker så mye på alt som er rundt, sier Gunnar Pettersen - Viasats håndballekspert.

Sagosen fylte 25 år denne uka og er i en helt annen posisjon enn da han ankom Paris Saint-Germain i 2017. Lokalavisen Kieler Nachrichten omtaler ham som «superstar».

– Jeg har utviklet meg på de tre årene i Paris og lært litt om hvilken rolle jeg kan ta. Du blir god av å skifte lag. Du får hele tiden testet deg selv. Men denne gangen har det vært litt annerledes. Jeg kommer inn med den statusen jeg har og må ta styring med en gang. Jeg synes jeg har klart det, men jeg må også bevise det for nye lagkamerater. Jeg vet selv hvordan det er når nye spillere kommer inn. Det er ikke slik at du får noe gratis for at ting ser bra ut på papiret, svarer Sander Sagosen som startet sitt nye liv i Schleswig-Holsteins hovedstad 27. juli.

I FRONT: Sander Sagosen er førstesidestoff i Europas største håndballmagasin, HandballWoche, før start.

Han kjenner «svoger» Rune Dahmke (Stine Bredal Oftedals kjæreste) og Harald Reinkind godt fra før, og mener han allerede har fått et veldig godt forhold til klubbens nye suksesstrener Filip Jicha - selv kåret til verdens beste spiller for 10 år siden.

– Det har gått veldig bra sportslig og sosialt. Jeg stortrives. Det er mye nytt som skal læres i et nytt land. Det første gang i min karriere at en overgang har gått så greit. Jeg har følt meg hjemme fra dag én her i Kiel.

Det er bare en hake ved det hele:

– Hadde vi bare blitt kvitt den «jævla» coronaen så hadde det vært helt perfekt, beskriver Sagosen til VG. Pandemien fører blant annet til at kjæresten Hanna Bredal Oftedal må begrense tiden i Tyskland. Hun tar utdanning som barnehagelærer i Hamar og kan ikke hele tiden sitte i karantener.

Covid-19-situasjonen påvirker også Champion League-starten. Kiel slipper unna karantene om reisen er på mindre enn 24 timer. Dermed blir det privatfly både til og fra Zagreb torsdag.

– Det blir en ny utfordring ikke å få lade opp som vanlig. Men slik er verden nå. Vi må bare gjøre det beste ut av det, mener Sagosen. Hans gamle klubb, PSG, får ikke spilt etter at to spillere hos motstanderen, Pick Szeged, har testet positivt for corona.

Oppgjøret i Zagreb er trønderens første tellende håndballkamp på et halvt år. Han mener at pausen kan ha vært god for hodet og definitivt bra for kroppen.

Sagosens klubber Charlottenlund (til 2012), Kolstad (2012–13), Haslum (2013–14), Aalborg (2014–17), PSG (2107–2020), Kiel (fra 2020). Vis mer

– Tror aldri jeg har vært så «fit» som jeg er pr. dags dato. Jeg la ned mye trening da jeg var i Norge etter at coronautbruddet kom, sier han. Sammen med Kiel og landslagets fysiske trener Ole Viken la Sagosen 12 uker lange planer.

– Jeg er blitt enda råere fysisk. Men nå må vi vente å se. Håndball er komplekst og jeg skal holde gjennom en sesong som blir veldig lang, minner han om.

Presset på Sagosen ble ikke noe mindre da bakspillerkollega Nikola Bilyk ble korsbåndskadet i slutten av august. Nå jobber Kiel med å skaffe en erstatter.

– Presset på meg var enormt også før han ble skadet. Dette er først og fremst trist for «Nico», mener Sagosen. Kiel mistet også svenske Lukas Nilsson i sommer. Portos Andre Gomes er nevnt som et mulig kjøp.

Sagosen har gledet seg til å spille for 10.250 i en fullsatt Sparkassen-Arena. Det kan han foreløpig se langt etter. Det er mulig at Kiel kan slippe inn 2000 i hjemmedebuten mot Nantes neste uke.

– Det er som natt og dag. Vi holder på med showbusiness og det er vanskelig for folk å få noen nærhet til oss om de bare skal følge oss gjennom TV-skjermen. Jeg elsker de store kulissene og de blir jo preget av dette, erkjenner 25-åringen.

