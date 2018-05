SENSASJON: Espen Lie Hansen og Nantes jubler for den store overraskelsen mot PSG. Fra venstre: Kiril Lazarov, Jerko Matulic, Lie Hansen, Julian Emont og Romaric Guillo. Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP

Åpner for Espen Lie Hansen i Champions League-finalen

Publisert: 27.05.18 09:21

HÅNDBALL 2018-05-27T07:21:38Z

KÖLN (VG) Espen Lie Hansen (29) fikk 60 minutter på benken i semifinalen. Men det kan bli annerledes i søndagens Champions League-finale. Ifølge Nantes-trener Thierry Anti.

– Jeg ble enig med treneren før kampen at jeg skulle hvile meg til finalen. Så ... he, he. Nei da, fleipet Lie Hansen etter at PSG og Sander Sagosen sensasjonelt ble satt på plass i gigantiske Lanxess Arena.

– I finalen kan Espen spille. Ikke noe problem, sier Nantes-trener Thierry Anti til VG.

– Vi trengte ikke å gjøre flere bytter mot PSG. Olivier Nyokas startet bra og Romain Lagarde gjorde ingen feil. Så jeg trengte ikke Espen, sier franskmannen med store smil under brillene. Espen Lie Hansen sto som nummer tre i rekken av venstrebacker på Antis liste.

– Laget trengte meg ikke i dag. Kanskje trenger de meg i finalen i stedet. Semifinalen var kanskje ikke en kamp for meg. Jeg vet hva han syntes han treneren. Da er jeg i alle fall klar til finalen, sier han selv og forteller at Anti sjelden røper veldig mye om hvor landet ligger.

– Jeg håper jo selvfølgelig. Men et kommer an på hva som skjer, sier Espen Lie Hansen, som har hatt en vinter med store forandringer. Han gikk inn i EM med magesyke og ut uten en eneste scoring i for landslaget januar.

Men overgangen fra FC Midtjylland gjorde Espen Lie Hansen godt. Han har scoret ni mål i Champions League – seks av dem mot hviterussiske Brest.

I de fire siste Champions League-kampene har han ikke kommet på scoringslisten, men har gjort det bra i den franske ligaen. Så sent som tirsdag var drammenseren solid med fem mål da Nantes sikret seriebronsen.

Lie Hansen syvende nordmann i CL-finalen Espen Lie Hansen blir den syvende nordmannen i Champions League-finalen i håndball. Bare Børge Lund har vunnet. 2010: Børge Lund vant med Kiel mot Barcelona. 2009: Lund tapte med Kiel mot Ciudad Real. 2007: Johnny Jensen og Jan T. Lauritzen tapte med Flensburg mot Kiel. 2004: Christian Berge , Jensen og Kjetil Strand tapte med Flensburg mot Celje. 2000: Steinar Ege tapte med Kiel mot Barcelona.

– Han kom først i februar. Han har vært hos oss i kort tid. Men han er en god gutt og nå kjenner han spillet vårt også. Han er en god forsvarsspiller og veldig bra i kontringer også. Så problemet var ikke Espen i semifinalen. Det var bare min lagledelse, forklarer Nantes-treneren. Thierry Anti fortsetter:

– Han spilte bra tirsdag. Jeg har tre gode venstrebacker. Nå må jeg tenke meg om før jeg velger hvem som skal spille finalen. Det har også med hvem vi bytter angrep-forsvar. Espen kan spille begge veier.

– Det er snart sommerferie, men jeg har ikke tatt på meg sandalene ennå, fleiper Lie Hansen – som også har igjen Norges to playoffkamper for VM – mot Sveits i juni.

Nå blir det en helfransk finale mot Montpellier. 17. mai fikk Lie Hansen bare fem minutter på banen da det ble et klart tap i serieoppgjøret mot den sørfranske klubben. Montpellier tapte så sent som i forrige sesong en Champions League-kamp mot Elverum med de fleste av dagens spillere.

Men har store franske stjerner i keeper Vincent Gerrad, venstrehendte Valentin Porte og forsvarssjefen Ludovic Fabregas. Pluss Michaël Guigou selvfølgelig. Venstrekanten var også med da Montpellier vant Champions League for 15 år siden.

– Det har ikke noe å si hvem vi møter. Vi har slått dem tidligere, mener Espen Lie Hansen.

– En Champions League-seier vil være noe for historiebøkene. Nantes har heller aldri vært i Final4 før.

– Selvsagt går vi for å vinne. Vi har muligheten til å vinne Champions League om vi spiller like godt i finalen, fastslår Thierry Anti.

– Folk hadde ventet at PSG skulle vinne, men alt kan skje i håndball. Det viste vi i dag. Over to matcher slår de også kanskje, men i denne ene kampen var vi best, slår Espen Lie Hansen fast.

– Vi måtte stoppe angrepsbevegelsene deres, stoppe farten deres og dessuten ha den beste keeperen. Alle tre ting gikk inn. Vi klarte å skyte smart på deres målvakter også, analyserer Thierry Anti.

PS! For Sander Sagosen blir bronsekamp mot klubbens som i fjor snøt PSG for tittelen, Vardar fra Makedonia. Vardar-trener Raul Gonzales skal lede Paris-klubben fra neste sesong.