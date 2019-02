HAR BLITT KONTAKTET AV TRE KLUBBER: Heidi Løke, her i Storhamar-drakt, er ettertraktet i norsk håndball. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Larvik i pengekrise: Heidi Løke jaktes av tre nye klubber

Tre norske klubber har allerede kontaktet landslagsprofil Heidi Løke (36) etter gårsdagens nyhet om en ny økonomisk krise i Larvik. Nå vil hun bruke tid i tenkeboksen.

Det er bare fire måneder siden Storhamar-spilleren ble enig med Larvik om en retur etter årets sesong. Men etter gårsdagens nyhet, da det ble kjent at samtlige spillere er fristilt, er alt mer usikkert.

I løpet av et halvt døgn har tre andre norske klubber allerede kontaktet Løke. Hun har ikke rukket å vurdere henvendelsene ennå.

– Det som har skjedd er utrolig trist. Situasjonen er utrolig vanskelig for spillere og ansatte som ikke får lønn ut sesongen, sier 36-åringen til VG.

Dette er langt fra første gang Larvik Håndballklubb er i trøbbel. Men denne gangen virker ikke kommunen å være villig til å spytte inn mer penger. Og pengene fra fjorårets innsamlingsaksjon i lokalmiljøet er for lengst brukt opp.

Situasjonen fremstår langt mer alvorlig enn noen gang tidligere.

Løke bor i Sandefjord og pendler til Hamar for å spille håndball. Nå hadde hun sett for seg kortere reisevei og minst tre år i Larvik Håndballklubb.

– Jeg har jo vært klar over hvordan klubben har slitt tidligere også, så jeg er ikke sjokkert. Men jeg håper det ordner seg slik at klubben består. Det er synd om Larvik opphører å eksistere som klubb, sier hun.

– Spurte du om klubbens økonomi da du inngikk en avtale i fjor høst?

– Selvfølgelig. De har jo trodd at det skulle løse seg, men jeg har hatt jevnlig kontakt med klubben om dette. Jeg fikk likevel ikke inntrykk av at situasjonen var så ille at de måtte fristille alle spillere og ansatte, sier Løke.

Hun er ikke den eneste spilleren Larvik-ledelsen har signert i en svært krevende periode. I Fredrikstad sitter Andrea Rønning og Dorthe Groa.

På spørsmål fra TV 2, om Rønning føler seg lurt, svarer 23-åringen:

– Ja, litt. Vi fikk aldri beskjed om det og vi ble lovet at alt var greit og skulle ordne seg.

Løke er fortsatt innstilt på spill for Larvik kommende sesong, dersom klubben overlever.

Samboer og to barn er også en del av regnestykket som skal gå opp.

–Jeg har fortsatt ambisjoner som håndballspiller, og jeg har lyst til å spille på landslaget også i fremtiden. Jeg er 36 år, men føler meg ung og mener jeg har mange gode år igjen. Om jeg gir meg for tidlig, er jeg redd for at jeg kommer til å angre, sier hun til VG.

Fristen for å melde overgang gikk ut 15. februar. Det betyr at spillere som velger å bryte med Larvik, ikke kan spille kamper for en ny klubb før 1. juli.

– Jeg tror ikke det er et bevisst valg fra klubben å vente med å gå ut med mandagens nyhet. Men situasjonen er selvfølgelig utrolig vanskelig for spillerne. Spesielt for dem som er helt avhengig av lønnen de mottar, sier Løke.

I går opplyste daglig leder Pål Albertsen til NRK at de ikke kan drifte klubben med de kostnadene de har i dag.

– Vi er svært lei oss for alle dette rammer. Vi arbeider med en plan for videreføring av klubben. Det krever dessverre disse tiltakene nå, sa han.

Allerede i morgen, onsdag, skal Larvik møte Fana til seriekamp.

– Er du redd for at dette er slutten for Larvik Håndballklubb?

– Jeg håper ikke det. Jeg håper de får startet opp på nytt, og at de kommer tilbake igjen, sier et av Norges største håndballnavn.