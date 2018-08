HÅRFIN KANT: Carolina Morais jubler for Angola i London-OL. Nå ser høyrekanten ut til å bli Vipers-spiller i Kristiansand. Foto: Marko Djurica / X01390

Carolina Morais kan bli Vipers’ andre Afrika-signering

De blir neppe klare til seriestarten 9. september. Alt tyder på at Carolina Morais (32) kommer til å følge med Albertina Kassoma (22) til Vipers i løpet av sesongen. Men Ole Gustav Gjekstad vet fortsatt ikke når Angola-stjernene kommer til Norge.

VG skrev i mai at Kristiansand-klubben allerede i lang tid hadde jobbet for at 192 cm høye Kassoma skal bli Kari Brattsets erstatter som strekspiller. Nå ser det ut til at hun får med seg den 10 år eldre høyrekanten Morais til Sørlandet.

Begge har bakgrunn fra Angolas landslag, som i en årrekke har vært Afrikas beste kvinnelag. Morais spilte OL i London i 2012. Kassoma var på det angolske laget som tapte for Norge under OL i Rio for to år siden. Begge kommer fra klubben Primeiro de Agosto.

– Vi jobber for å få dem på plass. Det er ingen uenigheter. Dette handler om at ting er litt annerledes og at ting tar tid. Men det stresser meg ikke. Jeg er fornøyd med det laget vi har, sier Gjekstad til VG.

Han skal etter hvert til Luanda i Angola, men opplyser at det ikke skjer i aller nærmeste fremtid. Vipers åpner seriespillet mot Fredrikstad 9. september. Mens Champions League åpner med hjemmekamp 6. oktober.

Gjekstad garanterer ikke at de afrikanske spillerne vil være på plass til den internasjonale premieren. Norges Håndballforbund opplyser at overgangene foreløpig ikke er registrert hos dem.

– Jeg ser for meg at vi får aller mest bruk for dem etter jul. Når de kommer så skal de inn i lagets systemer på banen og tilpasse seg en ny kultur. Det kan også komme til å ta tid, minner han om.

Morais er tiltenkt en rolle på høyrekanten. Der har Vipers landslagsaktuelle Malin Aune.

– Dessuten kan Silje Waade spille der. Linn Jørum Sulland kan også fylle plassen, sier Gjekstad.

Vipers har tidligere hentet Hanna Yttereng fra Byåsen og har fra før Mathilde Kristensen i stallen. Kari Brattset var norsk kvinnehåndball store spiller sist sesong, men Gjekstad mener det ikke er noen krise at Albertina Kassoma ikke er på plass.

– Nei, det to vi har fungerer godt, sier han. Vipers har hittil spilt fire treningskamper: Seier og tap mot Tor Odvar Moens Siofok i Ungarn. Seier og uavgjort mot Silkeborg -Voel.

TV 2 s håndballekspert, Bent Svele, er positiv til spillerimporten fra Angola.

– Det er et kvalitetstegn for norsk damehåndball og Vipers dersom de lander dette. Vipers viser da også at de har handlekraft og økonomiske midler, og at det er attraktivt å spille i Norge og Kristiansand, sier han til Fædrelandsvennen.