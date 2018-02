OPERERT: Nora Mørk er operert etter at korsbåndet røk i Champions League-kampen denne uken. Det blir et kapp løp for å rekke EM i desember. Foto: Bjørn S. Delebekk

Regelen som kan stoppe Nora Mørk fra EM-spill

Publisert: 08.02.18 15:39

Blir Nora Mørk (26) klar til EM i desember? Landslagslegen sier at de ikke vil ta noen sjanser med energibuntens skadehistorikk.

– Vi vil ikke avskrive noe, sier landslagslege Anne Froholdt til VG.

– Er det riktig at dere har en regel om at det skal gå 12 måneder fra en korsbåndskade oppstår til du spiller på landslaget?

– Ja, utgangspunktet er det. Det er erfaringsbasert. Det tar lang tid før vevet er sterkt igjen. Men korsbånd er ikke korsbånd. Hvis det er en ren korsbåndskade og ikke noe annet, kan det ta kortere tid. Jeg har inntrykk av at Noras skade er en ren korsbåndskade. Jeg skal få tilsendt bilder av det, sier legen, og legger til:

– Per i dag er det absolutt ikke tatt noen beslutning når det gjelder EM. Men Nora må rekke å spille for fullt i november for at hun skal være aktuell for mesterskapet.

Legen fastslår at Nora Mørk «er en fighter».

– Vi risikerer ikke noe med Nora Mørk. Hun har en skadehistorikk som vi må ha i bagasjen. Helsen hennes er viktigere enn at hun spiller EM. Men det blir en diskusjon med henne og ledelsen. Og helseteamets beslutning veier selvsagt tungt.

– Det er en risiko for at hun kan bli for ivrig i starten. Vi må holde henne stramt i tøylene, smiler Anne Froholt, som regner med at det blir et godt samarbeid mellom Györ og landslaget om hvordan Mørk skal komme tilbake på håndballbanen etter at korsbåndet i kneet røk i Champions League-kampen mot Nykøbing Falster mandag.

– Kanskje kommer EM i tidligste laget, men vi vil ikke avskrive noe, sier Anne Froholdt.

– På landslaget er man opptatt av at man skal ha knær etter karrieren. De har nøye tester for å sjekke at ting er som det skal og at styrken i kneet er bra. Normalt er det en regel på ett års før landslagsspill etter korsbånd, sier Karoline Dyhre Breivang (37), som spilte 305 landskamper.

Hun røk korsbåndet i begge knær i sin tid. Onsdag var Mørk gjennom en vellykket operasjon .

– Jeg kom tilbake smått etter ni måneder og var ikke på full fart før det gikk ett år. Jeg er glad for at jeg brukte god tid på mine skader. Jeg tror det hjalp at jeg holdt ut lenge, sier Dyhre Breivang.

Györ forventer at Mørk er tilbake i trening om seks måneder - altså i august. EM går i ukene før jul. Dermed er det usikkert om 26-åringen er i form til å spille mesterskapet. Og det avhenger også av hennes personlige konflikt med Håndballforbundet etter at Mørk fikk personlige bilder delt på nett og også i håndballmiljøet, ifølge henne selv .

– Det er vanskelig å si en tid. Det kan gå bra med kneet, og det er individuelt. Du skal også være trygg og stole på knærne dine, og trene så du er i form, sier Dyhre Breivang.

Mørk har tidligere mistet tre mesterskap på grunn av knetrøbbel. Da var det «jumpers knee» som var plagen.

– Jeg synes regelen om å vente med landslagsspill i ett år er veldig bra. Det finnes veletablerte internasjonale retningslinjer på at man bør vente minst ni måneder før man er i kamp. Det er ikke bare tiden det går på, man skal også være bra nok, sier Håvard Moksnes, spesialist i idrettsfysioterapi.

Han har tidligere jobbet med blant andre Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal.

– Det er ikke umulig for Mørk å rekke EM. Det kommer veldig an på treningsinnsatsen hun legger ned, og hvordan kneet responderer. Man kan påvirke veldig om man trener smart og mye med jevn fremgang, men man får ikke påvirket den biologiske tiden korsbåndet bruker på å sette seg, sier Moksnes og nevner faren for å slå opp skaden.

– Det er en skade som ikke er uvanlig å slå opp. Forskning viser at håndball/fotball-jenter som ryker korsbåndet før de er 19 år gamle har 25 prosent sjanse for å slå opp skaden, mens for de over 20 år er det rundt 10 prosent sjanse.

Anne Froholdt forteller at det først handler om å få full bevegelighet etter at såret er grodd, og det er mindre smerter. Deretter kan Nora Mørk begynne å sykle litt. Når kneet tåler belastningen, kan styrketreningen begynne.

– Det handler om muskulaturen på forsiden av låret, som blir raskt borte etter en sånn skade. Nora har en god muskulatur i utgangspunktet, og vil nok kunne trene seg opp fort.