Slik kommer Norge til Tokyo: – OL er det kuleste

PARIS (VG) EM-medaljene er tapt. Fra nå av handler nesten alt håndballjentene gjør om OL i Japan om 19 måneder. Første steg er fredagens nabokrangel med Sverige om 5.-plassen i Paris.

– Drømmen ble knust, men reisen mot OL i 2020 fortsetter, beskriver landslagssjef Thorir Hergeirsson .

– OL er det kuleste jeg er med på og det jeg mest lyst til å vinne, sier Stine Bredal Oftedal .

Om et år er håndballjentene inne i 13 måneder som hun kaller «ekstreme».

30. november −15. desember 2019: VM i Kumamoto og Tokyo.

24. juli–9. august 2020: OL i Tokyo

3.- til 20. desember 2020: EM i Norge og Danmark.

– Det er det året vi ser aller mest frem til, sier landslagskapteinen.

Fredag spiller Norge om 5.-plassen i EM mot Sverige. Den kan komme til å bety noe om VM i Japan går helt skeis om nøyaktig ett år.

Japan er allerede kvalifisert som vertsnasjon. Søndag sikrer EM-vinneren seg OL-plass som kontinental vinner fra Europa. Det var nettopp slik Norge kvalifiserte seg til OL i Beijing, London og Rio. Sommeridrettens sjef i Olympiatoppen, Marit Breivik, kaller det «jackpot» å sikre seg både EM-gull og OL-plass i én og samme kamp.

– Men vi planlegger uansett for at håndballjentene skal til OL, forsikrer den tidligere så suksessfulle landslagssjefen (1994–2008).

Norge kan også sikre seg OL-plass ved å vinne VM-gull i Japan neste år. De syv beste lagene i VM får plass i OL-kvaliken våren 2020. Der møtes fire og fire nasjoner i en turnering over en langhelg. To nasjoner får OL-plasser fra hver av de fire puljene.

Se hva Oftedal og Hergeirsson sa etter at semifinalen røk:

Her kan Norge sikre seg deltagelse med å slå Sverige fredag og bli femte beste europeiske nasjon. VM-resultatene bestemmer om det får noen betydning.

– Jeg tror vi kan komme til å angre senere på at vi ikke sto opp en kamp ekstra her i EM, sier Stine Bredal Oftedal.

Marit Breivik mener Norge allerede nå må være på offensiven for å få hjemmebanefordel i en eventuell OL-kvalifisering i 2020. Foran OL i Rio gjorde ikke Norge noe for å få kvalifiseringen for herrer. Håndballgutta dro til Herning, spilte uavgjort mot senere OL-vinner Danmark, men tapte OL-plassen til Kroatia.

– Den kan gjerne gå til Kåre Geir Lio (håndballpresident) og Erik Langerud (generalsekretær). Det er håndballforbundets ansvar. Men det er all mulig grunn til å få kvaliken på hjemmebane for både kvinner og menn, mener hun.

Håndballjentene mistet gruppeseieren i fjorårets VM-innledning til Sverige. 28–31-tapet sved og var ikke gunstig for resten av et mesterskap som endte med et overraskende finaletap for Frankrike.

Nathalie Hagman mener at svenskene kan vinne igjen

– Så absolutt. Norge har et bra lag med veldig god spillere, men vi går på banen for å vinne. Vi slo dem i fjor og vet det er mulig, sier hun etter hele 17 scoringer på bare 18 skudd mot Russland onsdag. Den semifinaleklare EM-favoritten ble slått hele 39–30, men «luftet» ifølge Hagman innbytterbenken sin.

– Det var ingen match man opplever hver dag. Jeg fikk mange baller å jobbe med og da ble det mange mål. Jeg tar med meg selvtilliten, men Norge har et fantastisk lag og vi må spille bra for å vinne, sier Bucuresti-spilleren som har slitt med lite spilletid i høst.

– Jeg unner henne virkelig dette, sier Veronica Kristiansen, som slet med hodepine, dårlig matlyst og måtte ty til psykologen etter at semifinaleplassen røk.

Men hennes sympati stopper ved Hagman.

– Vi skal slå Sverige og har lyst til å være best i Norden.