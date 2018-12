TIL MAMMA: 1-årige Oscar kom tilbake i mammas armer torsdag. Bildet ble tatt i forbindelse med VGs pendler-reportasje på Løke tidligere i høst. Foto: Jostein Overvik

Sønnene kom til Heidi Løke: – Klart det er trøst

NANCY (VG) Romania-tapet var tungt å svelge for Heidi Løke (35). Men torsdag ettermiddag kom sønnene Oscar (1) og Alexander (11) til Frankrike.

– Det er klart det er trøst, sier hun på direkte spørsmål fra VG.

– Jeg gleder meg veldig, sa hun før hennes eget «guttelag» ankommer Novotel i Nancy. Fredag kveld skal håndballjentene rette opp inntrykket mot Ungarn helt øst i Frankrike.

Sønnene har tatt fly til Paris og tog videre sammen med to voksne hjelpere. Oscar skal bo i fire dager sammen med Heidi og laget, men grensen går på to år for hvem Håndballforbundet betaler for. Så Alexander skal ikke på spillerhotellet denne gangen.

For første gang siden 1990-tallet har en landslagsspiller besøk av to barn under et mesterskap for Norge. Trine Haltviks tvillinger var de siste søsknene som besøkte mamma på landslaget.

– Men hennes to barn var født med minutters forskjell. For mine er det snakk om et 10-år, sier Heidi Løke med en latter.

Strekspilleren fra Sandefjord er spesiell på mange måter. Også når det gjelder å kombinere mamma-rollen med landslaget. Sønnen Alexander var med allerede da hun mesterskapsdebuterte under EM i Makedonia for nøyaktig 10 år siden.

– En grunn til at jeg holder på fortsatt er at Alexander har vært med i alle år. Nå legger de til rette for at jeg kan ha med unge nummer to også. Så det er veldig bra, sier hun.

– Føler du deg som en foregangskvinne?

– Ja, for det var jo ikke så mange som hadde gjort dette før meg. Det var Trine (Haltvik) da, men det var ikke i så mange år, sier hun om «stegskuddets mor» som hadde med seg ungene på mesterskap i perioden 1996–99.

– Forbundet har vært fantastiske og Marit (Breivik) la veldig godt til rette for meg i starten. Nå er det veldig mange som kommer tilbake på landslaget etter å ha fått barn. Det er gøy. Før var ikke det så normalt, sier Løke. Hjemme i Norge pendler mellom huset i Sandefjord og klubben Storhamar.

I det daglige får hun mye hjelp av søsteren Lise Løke, som bor sammen med Storhamar-trener Arne Senstad på Toten. Hans søster, Astrid Senstad (tidligere toppspiller for KSH-73) er med som barnepasser i EM. Hjemme i Norge er moren til Storhamar-spiller Elise Skinnehaugen, Hege Skinnehaugen, også en svært viktig brikke for Heidi Løke.

– Disse er «laget bak laget» for meg. Jeg hadde ikke klart meg uten dem, beskriver hun.

De siste årene har Katrine Lunde og Kari Aalvik Grimsbø vært landslagets mødre sammen med Løke. Nå er også Camilla Herrem kommet med i mødregjengen. Heidi Løke er hennes mamma-rådgiver. Men hverken Lundes Atina (3) eller Herrems fem måneder gamle baby, Theo, kommer til EM.

– Mange trodde at håndballen var over for meg da jeg fikk barn i 2007, men det var da det virkelig skjøt fart, sier Heidi Løke som i fjor hadde med seg sønnen Oscar gjennom hele Møbelringen Cup og VM.

Med guttene på plass skal Løke og lagvenninnene snu et EM som har åpnet med to tap på tre kamper.

– Det er viktig å se fremover nå. De to tapene får vi ikke gjort noe med. Det er nå vi viser av hva vi er lagd av det. Det er viktig. Vi har fokus på oss selv.

– Hva blir det viktigste?

– Å få tilbake smil, latter og glede betyr mye.

Heidi Løke fikk god hjelp til akkurat det torsdag kveld.

