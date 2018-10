Venninne om Mørk: - Det er forferdelig

GYÖR (VG) Nora Mørks norske lagvenninner i Ungarn betegner 27-åringens skade som nesten ubeskrivelig trist. Samtidig opplyser pappa Morten Mørk at datteren er inne i en vanskelig periode, men at hun skal tilbake på håndballbanen.

Mens Nora Mørk er hjemme hos foreldrene i Oslo etter å ha gjennomgått karrierens åttende kneoperasjon sist fredag, setter de EM-aktuelle Györ-stjernene Veronica Kristiansen (28), Kari Brattset (27) og Stine Bredal Oftedal (27) seg ned med VG på en kafé i sentrum av den ungarske byen.

For bare noen uker siden ville Mørk vært sammen med dem. Men på vei tilbake fra en stygg korsbåndskade, gikk det galt under en trening med Györ.

– Nora gjorde ikke noe hun ikke hadde lov til. Hun skulle bare ta et skudd, og så kjente hun at kneet ga litt etter, forteller bestevenninne Bredal Oftedal.

– Forferdelig

Konsekvensen ble en ny kneoperasjon, et spolert håp om å delta i EM i desember og rundt seks nye måneder hvor Mørk vil være forhindret fra å gjøre det hun liker aller best i livet: å spille håndball på det ypperste nivået i verden.

Lagvenninnene syns det er vanskelig å vite at Mørk har det vondt. Samlet rundt et bord på kafeen Palffy Étterem ved torget i Györ, blir trioen tankefulle idet Mørks situasjon blir tema.

– Jeg syns det er forferdelig. Det er skikkelig trist. Jeg unner henne ikke dette, forteller Kristiansen, mens den 27 år gamle strekprofilen Brattset nikker anerkjennende.

– Det er ikke så lett å vite hva man skal si. Man blir litt tom for ord. Det er vanvittig kjipt. Vi så hvordan hun begynte å lysne de siste ukene før skaden. Ting så veldig bra ut. Alle på laget gledet seg til at hun skulle komme tilbake, forteller hun.

Skal tilbake på banen

Pappa Morten Mørk er åpen om at datteren er inne i en tøff periode. Etter å ha blitt operert på Ullevål universitetssykehus, har hun startet på en ny, tøff rehabiliteringsperiode.

Og planen er klar:

– Målet er å komme tilbake på øverste nivå, og være klar for å representere klubb og landslag så snart skaden er leget, opplyser Mørk.

– Prøver å støtte henne

Tidligere i år takket Bredal Oftedal sin gode venninne blant annet for råd som bidro til hennes første Champions League-triumf. Nå forsøker den norske landslagskapteinen å være til hjelp for Mørk.

– Vi prøver å støtte henne. Det er ikke alltid det hjelper å si så mye, men kanskje vi kan få henne til å tenke på litt andre ting av og til. Det kan kanskje være nok. Å være der for henne, tror jeg er det viktigste. Men det er tøft. Det er trist for oss alle, og selvfølgelig aller mest trist for henne, forteller Bredal Oftedal.

– Hva går Norge og Györ glipp av med Mørk borte?

– Det er et kjempestort tap for enhver klubb og ethvert landslag. Hun har noen kvaliteter man ikke finner noe annet sted. Hun er en av de aller, aller beste spillerne. For Györs og landslagets del, er man heldige at det er mange andre gode også – men det er ingen andre Nora der. Det må vi prøve å løse så godt som mulig, og det skal vi klare.

Vemodig trener

Gábor Danyi (54) overtok jobben som Györ-sjef før inneværende sesong. Han har tidligere vært assistent i den ungarske klubben, og kjenner Mørk både som spiller og menneske.

54-åringen vil være påpasselig med at den norske superstjernen ikke skal føle at hun må haste tilbake.

– Jeg er veldig lei meg. Jeg og hele laget støtter henne. Vi venter på henne. Vi ønsker henne alt godt. Vi vil være tålmodige med henne. Jeg håper hun kommer tilbake. Jeg vil ikke at hun skal forhaste noe. Hun skal få tid. Dette er en vanskelig periode for henne.

– Er det grunn til å være bekymret for karrieren hennes, eller tror du at hun vil komme tilbake for enhver pris?

– Jeg tror, og jeg håper ... Jeg er sikker på at hun vil fortsette. Hun har en sterk personlighet. Hun er en ekte kriger, en viking, forteller Danyi.

