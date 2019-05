SNAKKET UNDERVEIS: Ole Gustav Gjekstad og Nora Mørk snakket med hver andre mot slutten av semifinalen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Gjekstad til Mørk på banen: – Ro deg litt ned, det er finale i morgen

BUDAPEST (VG) (Vipers-Györ 22–31) Her glemmer Ole Gustav Gjekstad det sviende semifinaletapet. Vipers-treneren gleder seg stort over at hans gamle elev er tilbake på banen. Selv er Nora Mørk stolt over å være tilbake på toppnivå.

Nå nettopp







– Ro deg litt ned, det er finale i morgen, sa Gjekstad til Mørk på slutten av 9-målstapet i Ungarn.

– Jeg skal i hvert fall heie i morgen, svarte jeg. Vi bare tullet litt, sier Mørk som hadde Gjekstad som trener i Larvik fra 2011 til 2015. Hun er ikke sikker på å spille mot Rostov-Don søndag.

Men Mørk fikk noen få minutter på slutten av hver omgang da Györ spilte seg til finalen for fjerde år på rad. Etter kneskaden kjentes det som en stor seier.

les også Vipers-forbannelse etter stortap: – Vi driter oss ut

– Jeg skulle likt å se andre som er operert åtte ganger og igjen står i en Champions League-finale. Jeg er veldig stolt. Det har vært jævlig tøft, sier Nora Mørk til VG etter å ha jublet solid over sin ene scoring og sitt ene målgivende innspill.

– Jeg hadde ikke forventet å slippe utpå. Men vi kjørte over Vipers og ville spare noen av jentene. Veldig gøy, veldig gøy, sier 28-åringen selv.

MAMMA-JUBEL: Nora Mørk fikk en herlig klem av mamma Tirill etter at finaleplassen var sikret. I bakgrunnen tidligere landslagsspiller Ingunn Strøm. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

For mange i Laszlo Papp Arena var det rørende å se Oslo-jenta tilbake på høyeste nivå nesten 16 måneder etter at korsbåndet røk. Gjekstad var blant dem.

– Jeg hadde egentlig tenkt å si: Jeg synes det er veldig gøy å se Nora tilbake på banen igjen. Det gleder meg stort, sier han.

les også Tidenes søsterdueller: – Vi deler ingen hemmeligheter

– Jeg har hatt mye kontakt med Ole – en kjempefyr. Det han har fått til med Vipers sier veldig mye om ham. En trener og et menneske jeg alltid kommer til å ha kontakt med, sier Nora Mørk

Hun er endelig tilbake i gjenge, men Champions League-finalen blir hennes siste store kamp for Györ. Om en uke er hun ferdig med sine fire år i mesterklubben. I slutten av mai gjør hun comeback for Norge.

– Jeg gleder meg sykt mye til å dra på samling med landslaget. Det har vært vanskelig å komme tilbake. Denne gang satt det langt inne, beskriver hun.

Ambisjonene er like store som de alltid har vært. I Tokyo-OL neste sommer vil hun være helt på topp igjen.

Her scorer Nora Mørk i comebacket:

– Jeg har lyst til å bli verdens beste håndballspiller igjen. Hele grunnen til at jeg driver med dette er at jeg vil bli best og vinne alt jeg kan vinne. Det er ikke mye som skal til. Jeg trenger bare å spille litt mer og komme i kampform, mener hun.

Nora Mørk er etter eget utsagn ikke redd for å ryke på en ny alvorlig skade.

Vipers-Györ 22–31 Pause: 8–18. Tilskuere: 10.500 i Laszlo Papp Arena. Mål Vipers: Emilie Hegh Arntzen 5, Silje Waade 3, Linn Jørum Sulland 3, Henny Reistad 3, Malin Aune 2, Marta Tomac 2, Hanna Yttereng 2, Tonje Refsnes 1, Mathilde Kristensen 1. Toppscorer, Györ: Kari Brattset 8. Utvisninger: Vipers 5 x 2 min. Györ 3 x 2 min. Dommere: Viktorija Alpaidze/Tatjana Berezkina, Russland. Vis mer vg-expand-down

– Jeg er voksen, kjenner kroppen min, styrer unna visse situasjoner og veldig lite redd på banen.

15. juli er hun på plass i Bucuresti. Klubbskiftet ble klart da hun fortsatt var skadet i vinter. Györ var ikke villige til å skrive ny kontrakt med Nora Mørk får hun hadde kommet tilbake på banen.

Dermed brøt hun forhandlingene.

les også Thorir Hergeirsson åpner for fire nye år: – Jeg er veldig motivert

– Sånn er det bare. Jeg skjønner Györ godt. Men jeg hadde veldig mange tilbud og da er det vanskelig å holde igjen. Jeg har hatt det sykt bra i Györ, men jeg har også sittet hjemme i leiligheten helt sønderknust med både knær og det ene og det andre. Jeg tenker at dette kan være bra for meg.

Hun kommer til en klubb som for øyeblikket skal ha store problemer med å betale ut lønn til spilleren etter å ha tapt for blant annet Vipers i Champions League denne sesongen.

– Jeg vet helt ærlig talt ikke noe om det. Jeg er litt forberedt på kaos, men tenker at det ordner seg sikkert, sier Mørk.

les også Gjekstad har holdt Henny Reistad kraftig tilbake: – Hun var ganske tom

Bucuresti har hatt hele 10 trenere på fem sesonger. Ole Gustav Gjekstad skal være blant dem som har sagt nei til rumenerne.

– Hun kommer tilbake på samme nivå. Men jeg håper hun tar seg tid og ikke blir for utålmodig. Det blir viktig, sier han og legger til:

– Jeg kjenner ikke bakgrunnen for klubbvalget, men hun er avhengig av å ha et godt team rundt seg som passer på at belastningen ikke er for stor. Det håper jeg hun får i Bucuresti.

– Det blir en utfordring. Jeg gleder veldig til å spille med slike som (Cristina) Neagu, (Andrea) Lekic og (Crina) Pintea. det blir veldig gøy. Jeg fokuserer på at vi blir en bra gjeng der, sier Mørk selv.

les også Det utrolige Vipers-eventyret: Fra bankerott til Europas beste

Stine Bredal Oftedal gleder seg over at hennes faste romvenninne er tilbake på parketten.

– Det ser veldig bra ut med Nora. Alt med rytme og innspill er på plass. Så sier hun selv at hun merker litt i hopp. Det er godt å ha henne tilbake.

– Er du lei deg for at dere mister henne?

– Ja, selvfølgelig. Jeg skulle gjerne hatt med henne videre.

PS! Vipers møter Metz til bronsefinale kl. 15.15 i dag, mens Györ møter Rostov-Don til Champions League-finale kl. 18.00.

Publisert: 11.05.19 kl. 19:39