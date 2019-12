MOT TØFT ÅR: Heidi Løke mot Storhamars Mia Solberg Svele i cupfinalen. Neste år kan NM komme til å gå uten Vipers. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Vipers truer med å droppe NM: – Jeg støtter det

OSLO SPEKTRUM (VG) De vant sin tredje strake NM-tittel ved å slå Storhamar i cupfinalen. Men nå vurderer Vipers Kristiansand å droppe deltagelse i norgesmesterskapet neste sesong.

– Jeg støtter det, sier Heidi Løke til VG etter 29–26-seieren søndag. Det var Fædrelandsvennen som omtalte denne saken først.

– Jeg har sett på planen for høsten. Jeg skjønner virkelig ikke hvor vi skal få plass til cupkampene når Champions League blir utvidet. Da må vi tilfelle spille tre kamper i uka, sier strekspilleren.

Landslagsspillerne går inn i et svært tøft år som byr på en tøff OL-kvalifisering i Montenegro i mars, kanskje Tokyo-OL i juli/august og EM på hjemmebane i desember 2020. Vipers hadde seks spillere i Norges VM-tropp før jul. Nå er Henny Reistad garantert også aktuell.

Neste høst blir dessuten Champions League utvidet. 16 klubber blir fordelt på to puljer. Det gir 14 kamper i gruppespillet. Høsten blir svært tett. Denne høsten kom Vipers inn i cupens 3. runde og spilte totalt fem NM-kamper.

Heidi Løke kaller det «utrolig synd» om landets beste klubb må droppe norgesmesterskapet. NM er den klart eldste turneringen i norsk kvinnehåndball. Nordstrand ble den første vinneren ved å slå Bækkelaget 1–0 i cupfinalen i 1938. Toppserien for kvinnene kom på plass først 30 år senere - i 1967/68-sesongen.

– Det er alltid gøy å vinne NM-gull, sier Løke som søndag vant sin første NM-tittel siden hun vant kongepokalen med Larvik i 2010. Finalen trakk 4887 tilskuere i Spektrum.

– Dette er ikke noe vi ønsker, presiserer Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Men han ser for seg at 2020 blir et «ekstremt» år.

– Det er spillerne som skal få lov til å bestemme. Dette er et konstruktivt forslag. For dette går ikke ut over noen andre enn oss, hevder han. Gjekstad er bekymret for spillernes helse.

I cupfinalen opplevde han igjen å få Malin Aune skadet. Hun fikk en smell i samme kne som holdt henne utenfor åpningskampen VM i Japan for en måned siden. Linn Jørum Sulland spilte ikke finalen på grunn av en skade, mens Katrine Lunde fortsatt ikke er spilleklar etter å ha operert kneet to ganger de siste månedene.

Norges Håndballforbund har foreløpig ikke fått noen henvendelse fra Vipers.

– Vi kan ikke tvinge noen til å være med. Men det ville være fryktelig synd etter å ha vært med på den fine finalefesten i Spektrum søndag, sier generalsekretær Erik Langerud til VG.

Han kaller det «drastisk» om Vipers velger å droppe NM.

– Ingen annen part gjør noe for å redusere belastningen på spillerne. Vi er de eneste som har muligheten. Hvis vi har spillere ute med skade og får tøffe belastninger, så må vi vurdere det, sier Ole Gustav Gjekstad.

– Vi ser at belastningen kan bli stor på spillerne i et OL-år, men håper at vi i fellesskap kan finne frem til løsninger når det gjelder NM, sier Langerud.

