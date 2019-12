MELLOMFORNØYD: Stine Bredal Oftedal er definitivt ikke ute etter 4.plasser. Her med håndballpresident Kåre Geir Lio (til venstre) og generalsekretær Erik Langerud på VM-banketten søndag kveld. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Analyse etter 4. plassen: Dette var ikke planen

ANALYSE: To mesterskap på rad uten medalje er slettes ikke vanlig standard fra håndballjentene. Og selv om 4. plass er bra med dette laget: Kurven er fallende. Dette var ikke planen.

KUMAMOTO (VG) Det er 15 år siden Norge sist var utenfor seierspallen i to mesterskap på rappen. VM 2003 endte med fiasko og null OL-deltagelse året etter. Det skjerpet hele landslagsmiljøet voldsomt og la grunnlaget for ti fantastiske gull fra 2004 til 2016.

Fjorårets 5. plass i EM ble fulgt opp av et skademareritt og ett hakk bedre prestasjoner i VM. Naturligvis ikke noen krise. Det som kan kalles en sportslig katastrofe, er ikke å kvalifisere seg til Tokyo-OL om syv måneder.

Håndballforbundets målsetting er å kjempe medalje i hvert mesterskap. Det har jentene gjort i Kumamoto. Men to mesterskap på rad uten medaljer er ikke helt som det skal være for et landslag som var best i verden frem til OL i Rio for tre år siden.

Plasseringene i mesterskap må sies å være litt dalende fra 2014 og frem til nå: 1–1–3–1–2–5–4.

Norge vant syv VM-kamper, men tapte for VM-vinner Nederland, toer Spania og treer Russland. Dermed plass nummer fire nøyaktig der Thorir Hergeirsson og hans team akkurat nå befinner seg. Det er i overkant av hva mange forventet da VM startet 30. november.

Camilla Herrem kom på All Star-team i VM. Men er ikke fornøyd:

Mange er skuffet over at semifinalen mot Spania ble håndtert svakt. Der ble både landslagssjefen og jentene utklasset av en bedre motstander. Det samme skjedde i bronsefinalen. Russland var klart best.

Faktisk var Norge nærmest å slå verdensmesteren. De ledet 18–14 ved pause mot Nederland forrige fredag, men hadde hverken nok kraft eller fornuft i laget til å takle forandringene VM-vinneren bød på etter pause.

Dermed står Norge foran en spennende OL-kvalifisering i mars. Mot VM-femmer Montenegro, lag nummer 12 Romania, og Nord-Korea fra Asia. To nasjoner går til OL i Tokyo.

Det norske herrelaget har fått hjemmebane i sin OL-kvalik. Dermed må jentene høyst sannsynlig til Montenegro eller Romania. Det kan bli tøft, men langt fra umulig. Dette er uansett nasjoner Norge skal klare når målet er OL-medalje til sommeren.

Veronica Kristiansen, Henny Reistad er på vei tilbake etter skadene. Amanda Kurtovic har allerede spilt for Györ. Hergeirsson kan trenge alle tre . Særlig Kristiansen. Hun har siden 2014 tilhørt kjernen i laget og har klart vært savnet i Japan.

I form betyr hurtige «Vikki» mye for alle spillets faser.

Reistad er uforutsigbar og kan gi Norge tilbake den X-faktoren som har manglet på slutten av VM. Kurtovic i slag betyr langt mer rutine på høyresiden som fortsatt preges av Nora Mørk er borte. Hun var en søyle i dette laget - både på banen og ikke minst mentalt.

På keeperplass trengs det også mer. Silje Solberg har levert bra i VM. Men Norge store fordel har vært å ha minst to keepere av hennes format. Den bredden mangler nå.

Fremtiden kan se krevende ut. Men husk at Nederland - som Norge - tapte tre kamper i VM. Ingen i det norske laget har den sammen punchen i skuddet som Estavana Polman og Lois Abbingh. Men de fleste eksperter mener at er fullt mulig å matche Nederland som lag. Slovenia, Tyskland og Danmark har slått dem i Kumamoto.

Om ett år har uansett Norge EM på hjemmebane. Det blir en fest. I 2023 blir det et nytt stort høydepunkt: VM i Norge. Det kommer mange muligheter til å løfte seg tilbake til gullnivå.

Men noen selvfølge er det ikke.

