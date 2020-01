Kan Sander Sagosen endelig styre Norge til gull? Foto: Stephane Pillaud

Klart for håndballfest: Jakten på prikken

Håndballguttas fantastiske reise har gått rett hjem. Men det skal litt til før de tar det aller siste skrittet i mesterskapet Norge er med på å arrangere.

Det omvendte likestillingsprosjektet til Norges Håndballforbund kan ikke karakteriseres som annet enn en supersuksess. Her har herrene fått bygge satsingen i en tid da det var kvinnelandslaget som var det økonomisk sterke kjønn, og steg for steg har Christian Berges mannskap funnet veien ut av skyggen.

Det har skjedd gjennom en kombinasjon av klokskap, de rette sportslige talentene og en evne til å by på seg selv som nærmest kommer gjennom tv-ruten.

Nå er Sander Sagosen & co. like store folkehelter som gjengen som har mesterskapene sine før jul.

I de to foregående verdensmesterskapene for herrer har Norge gått helt til finalen, men det har stoppet brått i det siste hinderet, mot Frankrike i 2017 og mot Mikkel Hansen og resten av de danske drenge i fjor.

I partallsår er det derimot EM som gjelder, og nå skal en folkefest i Trondheim Spektrum forhåpentligvis hjelpe Norge til en pangstart, i et mesterskap som også finner sted i Sverige og Østerrike.

Så jevn og tett er toppen i europeisk håndball at målet selvsagt må være å jakte den prikken over i-en som inntil videre mangler. Men det kan vise seg å bli en fryktelig tøff oppgave.

Sjefen med stor S, Bjarte Myrhol, har dessverre måttet melde forfall på grunn av sykdomsproblemer. Veteranen er blitt 37 år gammel og det er da uansett begrenset hvor lenge man kan belage seg på at karrieren kan vare. Men å miste akkurat denne typen i en spillergruppe rett før EM, er selvfølgelig ikke det trener Christian Berge ønsket seg, for å ty til et understatement. Kent Robin Tønnesen er også ute, han sliter med en akilles. Og da blir ikke oppladningen bedre av at Magnus Abelvik Rød hadde trøbbel med en hofte gjennom julemåneden.

Riktignok er det mye sterkt å velge i, men akkurat nå er ikke Norge den aller største gullfavoritten. Stort sett har oddsen på norsk gull ligget mellom 8 og 9 hos selskaper som idrettspolitikk ikke liker, der Danmark og Frankrike skiller seg ut i front. Mens også Sverige har gitt mindre igjen for pengene enn Norge, ligger forventningene til Spania og Tyskland rundt det norske nivået.

Men tørre tall er lite verdt når det kastes i gang, og som alltid er mye av nøkkelen i et mesterskap å spille på seg selvtillit. Der kan hjemmebanefordelen innledningsvis bli viktig, og allerede i andre kamp får vi en skikkelig pekepinn på hvor Norge står. Søndag 12. januar venter nemlig Frankrike, etter at en forhåpentligvis overkommelig oppgave i Bosnia-Hercegovina er unnagjort to dager før. Deretter venter Portugal i siste kamp i gruppe D, før både dansker og svensker kan bli motstandere i turneringens neste fase.

Det gikk aldri helt som norske håndballfans hadde håpet i desember, da en endeløs skaderekke bidro til å gjøre VM i Japan medaljeløst for Stine Bredal Oftedal og de andre. Da hadde ingenting vært hyggeligere enn om herrene når det ultimate målet i 2020.

Kjenner vi innstillingen til dette landslaget rett, skal det i alle fall ikke stå på jakten.

Lykke til de kommende vinterdagene!

Publisert: 10.01.20 kl. 11:33

