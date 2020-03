HJEMMEKARANTENE: Amanda Kurtovic tilbringer tiden i hjemlig karantene i Oslo – unntaket er trening utendørs. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kurtovic-familiens tøffe tid: – Herregud. Idrett betyr ingen ting

Fredag skulle Amanda Kurtovic gjort comeback for håndballjentene. I stedet er hun i coronakarantene. Bror og Sandefjord-spiller William er permittert. Faren Marinko Kurtovic er fortsatt sykemeldt fra trenerjobben i ØIF Arendal etter en svært tøff vinter.

Nå nettopp

– Nå blir alt virkelig satt i perspektiv. Herregud. Idrett betyr ingen ting. Tankene på håndball er ikke så mange. Nå handler det om liv og helse. Uansett, sier Amanda Kurtovic (28) til VG.

I stedet for å spille OL-kvalik mot Montenegro på Balkan, befinner hun seg hjemme i leiligheten i Oslo.

les også Slik hjelper idrettsstjernene til i coronakrisen

Kurtovic reiste fra Györ til Wien og tok flyet til Norge allerede 8. mars. Da bar det rett hjem til foreldrene i Sandefjord. For en uke siden skulle hun vært på sine første landslagssamling siden den grusomme korsbåndskaden rett før EM i 2018. I stedet endte hun i karantene.

Den ofte skadeutsatte håndballstjernen har denne sesongen kommet sterkt tilbake i sin nye klubb Györ. Men utover vinteren har hun måtte jobbe hardt med seg selv. Hjemme i Norge har faren har slitt tungt etter to operasjoner.

– For meg betyr ingen ting mer enn at familien har det bra. Da er det ekstra tungt å holde seg profesjonell i forhold til håndballen, forteller hun etter å opplevd suksess på banen med klubben både i Champions League og i den ungarske serien.

Men den daglige kontakten med pappa Marinko (58) på FaceTime eller Skype har vært viktigere.

les også Amanda Kurtovic tilbake for fullt: – Sterkere enn noen gang

– Hun har støttet meg helt ekstremt. Vi har snakket veldig mye. Amanda er veldig flink til å ta vare på familien, sier faren.

For ham startet problemene allerede i januar. Marinko Kurtovic førte forrige sesong ØIF Arendal til seriegull, men årets seriesølv har treneren fulgt med på sykemeldt hjemme i Sandefjord.

– Det har vært en tøff vinter, sier han.

Etter å ha slitt lenge med hoftene skulle Kurtovic senior skulle bruke EM-pausen i januar til å skifte den ut på begge sider. Det gikk etter planen. Men etter 14 dager meldte problemene seg.

– En «jätteinfeksjon» på venstre side. Den satte meg helt ut, beskriver treneren født i Kroatia og oppvokst i Sverige fra 10-årsalderen.

I begynnelsen av februar måtte Kurtovic gjennomgå en ny operasjon: Den nylig innsatte venstrehoften måtte skiftes ut igjen. Det ble en tøff runde med bortimot to ukers innleggelse på sykehuset i Arendal.

Nesten frem til i dag har han fått antibiotika intravenøst fire ganger i døgnet. Det har foregått både på sykehuset i Tønsberg og i hjemmet i Sandefjord.

– Jeg har vært så heldig å kunne få hjelp av samboeren hjemme, sier han.

KREVENDE VINTER: Marinko Kurtovic har hatt en tøff tid med komplikasjoner etter at han skiftet begge hoftene i januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mor og samboer, Camilla Andersson, er den eneste i familien som i dag holder hjulene i gang som vanlig. Hun er utdannet sykepleier og jordmor – og er nå seksjonsleder ved sykehuset i Vestfold i Tønsberg.

– Hun jobber døgnet rundt, beskriver Amanda om moren.

Marinko Kurtovic har nå gått over på antibiotika i tablettform.

– Livet har blitt lettere, beskriver han. Men har all mulig respekt for corona-epidemien.

– Som diabetiker er jeg i risikogruppen. Jeg skal være ekstremt forsiktig, sier han. Kurtovic går turer hjemme i Sandefjord, men kan foreløpig ikke trener noe mer. Målet er å være tilbake i ØIF Arendal til sommeren.

les også Sandefjord permitterer, klubbene frykter kaos: – De som stjeler spillere, vil bli svartelistet

Sønnen William (23) har selvsagt også støttet faren mye gjennom vinteren. Men fredag var det ingen kontakt mellom dem. Sandefjord-spilleren bor i underetasjen av familiehjemmet. Sønnen hadde fått feber i løpet av natten.

Men midtbanespilleren tror ikke det handler om corona.

– Jeg er varm og har litt feber. Men har ikke hoste eller vondt i halsen. Vi får satse på at det er en vanlig influensa, sier 23-åringen som har tre U-19-landskamper for Sverige. I likhet med moren er både han og Amanda Kurtovic født i nabolandet.

Denne uken ble William permittert. Det blir ikke noe eliteserie-comeback for de blåkledde i april. Muligens kommer eliteseriesesongen i gang i mai, kanskje til sommeren. Ingen vet. All organisert trening i Norge er forbudt – i hvert fall til 26. mars.

MÅ VENTE: William Kurtovic (til høyre) og Sandefjord må vente på comebacket i eliteserien. Her mot Rosenborg i 2017. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Veldig kjedelig, så klart. Vi var nær seriestart. Permitteringene var vi litt forberedt på. Klubben har vært nødt til å kutte fem millioner i utgifter i løpet av vinteren. Nå får vi bare stå i det. Dette kan komme til å vare lenge. Det kan bli en ny oppkjøring, sier han.

– Han kan ikke gjøre annet enn å trene. Nå handler det om å være kreativ. Løpe og kjøre styrke med egen kropp. Han får ikke skutt på mål her i Sandefjord. Kommunen har tatt vekk alle mål på grunn av faren for smitte, forteller pappa Kurtovic.

– Jeg får heller trikse litt, ler sønnen.

Amanda Kurtovic er symptomfri og trener med samboeren, tidligere Vålerenga-kaptein i ishockey, Brede Csiszar utendørs i Oslo. Hun har hoppet trapper både i Holmenkollen og Frognerparken. Treningen bli fort ensformig – med mye løping.

– Torsdag fylte vi to sekker med ved og stein og dro ut for å ha styrketrening. Folk lurer sikkert litt på oss, smiler Kurtovic. Som de fire andre norske jentene i Györ, har hun valgt å bli i Norge. De er ikke permittert fra klubben som har vunnet Champions League tre sesonger på rad.

Amanda Kurtovic’ internasjonale titler VM-gull (2011 og 2015), OL-gull (2012), EM-gull (2016), gull junior-VM (2010) og gull junior-EM (2009). Vis mer

Kurtovic har OL-gull fra London og bronse fra Rio for fire år siden. Tokyo-OL har vært hennes drøm gjennom hele skadeperioden.

– Men det tenker jeg ikke så mye på nå. Jeg tenker bare på dem som er syke og at dette skal stoppe opp. At familie og venner skal holde seg friske. Håndballen kommer i andre rekke, lover hun og sier hun – og vil gjerne gjøre noe til nytte for andre når karantenen tar slutt søndag.

Publisert: 20.03.20 kl. 16:40

Fra andre aviser