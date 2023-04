KLAR FOR LANDSLAGET: Live Rushfeldt Deila, her for klubblaget Sola i NM-semifinalen mot Storhamar i februar.

Ny Deila-datter på landslaget: − Har tatt store steg

I fjor debuterte tvillingsøster med storspill og EM-gull. Nå er det duket for en ny Rushfeldt Deila for håndballjentene.

Live Rushfeldt Deila – tvillingsøster til Thale Rushfeldt Deila og datter av fotballprofil Ronny Deila – er tatt ut i den norske troppen til dobbeltmøtet med Montenegro denne uken.

– Det har vært veldig gøy å være her til nå, og jeg gleder meg enda mer til kampene, sier Live Rushfeldt Deila til VG dagen før hennes mulige landslagsdebut.

– Live har utviklet seg veldig fint. Særlig nå de siste årene etter at hun kom til Sola. Hun har tatt store steg, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til VG.

Det har godt noen uker siden Live fikk beskjeden nå. Hergeirsson sendte en melding og spurte om Sola-spilleren kunne ringe han.

Da ble et lite håp tent for 23-åringen.

– Da var det kjempegøy at man fikk det håpet bekreftet, sier Rushfeldt Deila.

Tvillingsøsteren har hun imidlertid ikke fått med seg på samlingen. Thale er nemlig ankelskadet og ute resten av sesongen.

Live forteller at hun har snakket med Thale gjennom mesterskapet og samlingene hun har vært på tidligere, og fått høre hennes erfaringer fra det.

– Det har kanskje forberedt meg litt på hva jeg møter, men samtidig er alle innflytelsene ulike for meg også, sier Live.

Hun beskriver resten av håndballjentene som en hyggelig og imøtekommende gjeng, som har tatt debutanten godt imot.

– De fleste tuller kanskje litt med at de føler de kjenner meg allerede, siden de kjenner Thale såpass godt. Men det er bare hyggelig det, sier hun.

NORSKE DEBUTANTER: Eli Marie Raasok (fra venstre), Sara Berg og Live Rushfeldt Deila er med i sin første landslagstropp.

Live forteller at pappa Ronny Deila – nåværende manager i den belgiske fotballklubben Standard Liège – synes det var veldig kult at hun ble tatt ut på landslaget. Rådet fra far – som også har en fortid som fotballspiller og Strømsgodset-, Vålerenga- og Celtic-trener – er å nyte samlingen.

Det blir mye snakk om idrett i familien forteller hun. Med tvillingsøstre på håndballandslaget, profilert far som er fotballtrener og en onkel med navn Sigurd Rushfeldt – tidenes toppscorer på toppnivå i norsk fotball.

– Det blir veldig mye snakk, men det er ikke nødvendigvis spesifikt om meg. Det er kanskje litt mer generelt om hvordan man takler ting. Vi tuller litt mer med idretten, og snakker om våre erfaringer, sier Live.

– Hvordan føler du på presset så store navn som Rushfeldt og Deila fører med seg?

– Egentlig ikke så veldig. De er jo fotballfolk, så de har ikke så mye de skulle sagt i håndballen, sier hun og ler.

– Men selvfølgelig er det veldig kult at de har klart å oppnå det de har oppnådd. Det er ikke noe press, men heller et håp om at man kan videreføre det, fortsetter hun.

1 / 2 MED PAPPA: Thale (til venstre) og Live Rushfeldt Deila sammen med Ronny Deila og ligapokalen på Celtic Park 24. mai 2015. ONKEL: Fotball-storscorer Sigurd Rushfeldt. forrige neste fullskjerm MED PAPPA: Thale (til venstre) og Live Rushfeldt Deila sammen med Ronny Deila og ligapokalen på Celtic Park 24. mai 2015.

Hergeirsson kan ikke garantere at Live Rushfeldt Deila får debuten i løpet av de to kommende landskampene, men har tro på at hun er med i én av kampene.

Da vil det i så fall bli en rolle forsvarsspilleren kjenner godt fra Sola – klubben i Rogaland hun har spilt for siden sommeren 2021.

– Selv om det kan være nyanser på spill og prinsipper, så er det mye likt. Så handler det om at spilleren selv, og vi som medspillere og trenere skal forsøke å få ut spisskompetansen og de sterke sidene til hver og en, sier Hergeirsson.

