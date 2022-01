MØTER TYSKLAND: Christian Berge under Polen-kampen sammen med spillerne (f.v.) Sander Sagosen, Petter Øverby, Harald Reinkind, Christian O’Sullivan, Thomas Solstad og Erik Toft.

Norge møter Tyskland i corona-krise: − Et stort kaos

BRATISLAVA (VG) Tyskland har mistet 11 spillere og sitter innestengt på rommene sine mellom kampene. Norge har innført forbud mot å møte motstandernes spillere utenom kampene i EM. Christian Berge mener den tyske krisen gir Norge en fordel i kveld.

Publisert: Nå nettopp

Etter den forløsende 42–31-seieren over Polen torsdag møter Norge fredag kveld Tyskland i Slovakia.

– Tyskland er nok litt svekket, men har fortsatt gode spillere. Helt klart, sier Christian Berge til VG. Alle norske coronatester er også fredag negative.

Totalt med testene før EM er over 100 spillere opplevd et positivt prøveresultat for covid-19. I selve EM har det vært over 60 positive tester.

– Vi holder krisemøte hver dag, sier generalsekretær i det europeiske håndballforbundet Martin Hausleitner på en digital pressekonferanse fredag ifølge dansk TV 2.

les også Sebastian Barthold traff på alle 10: – Fantastisk

Tyskerne er aller verst rammet med 11 tilfeller. Foran tapet for Sverige torsdag ble ytterligere tre spillere testet positivt. Inntil den viktige bakspilleren Christoph Steinert rett før kampen fikk beskjed om at testen hans var feil.

– Det var et stort kaos. Jeg hadde alle følelsene i verden. Plutselig kom en telefon om at jeg var falsk positiv. Jeg pakket tingene mine og begynte å spurte, sier Steinert til ARD ifølge Bild.

Han rakk kampen mot Spania.

Ifølge NTB har tyskerne nå «portforbud» på EM-hotellet Linder i Bratislava.

– Det må være tungt for dem. Jeg fikk høre fra en medspiller (Kiels Rune Dahmke) som kom ned her. Første gang han så laget, var i garderoben før kampen, sa Bundesliga-proff Harald Reinkind til NTB etter seieren over Polen.

Dahmke er er hentet inn som EM-reserve. Han er Stine Bredal Oftedals kjæreste og Sander Sagosens vordende svoger.

TØFF INNTREDEN: Rune Dahmke (i hvitt) er blitt kastet inn i Tysklands corona-kaos. Her mot Polen tirsdag.

– De spiser alene, dusjer alene, er alene på rommet hele dagen. Vi lever omtrent som vanlig. Vi er ekstremt dyktige på smittevern og må fortsette med det, sier Sagosen til NTB.

Landslagslege Thomas Torgalsen bekrefter på VGs spørsmål at den norske troppen har forbud om å være i kontakt med spillere fra de andre lagene på hotellet. Også Polen, Russland og Sverige har hatt coronasmitte i troppen.

– Hvorfor har Tyskland 11 positive tester og Norge null?

– Jeg vet ikke hva Tyskland har gjort. Jeg tror ikke det er tilfeldigheter, men når et lag får et eller to tilfeller så blir det som en brann som sprer seg, svarer Torgalsen.

Han trekker frem at den norske EM-troppen minimerte sosiale kontakter og gikk «i en slags karantene» før de kom på samling 2. januar. Norge meldte også avbud til kampen mot Danmark 5. januar på grunn av smitterisiko etter at en dansk spiller hadde testet positivt.

les også Sagosen etter håndballguttas forvandling: – Jeg fikk en forløsning

– Vi pålegger oss selv enda strengere regler enn de som kreves formelt, sier Torgalsen.

Christian Berge forsøker å ha minst mulig fokus på pandemien og mest mulig fokus på gjenskape superprestasjonen mot Polen.

– Vi skal ta med det vi gjorde i går inn i matchen i dag. Så får corona være corona, sier landslagssjefen.