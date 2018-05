I LAG: Camilla Herrem og Thorir Hergeirsson har vært på lag i mange år gjennom landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk

Herrem blir i nedrykksklare Sola: – Spill i 1. divisjon er ikke godt nok over tid

Publisert: 03.05.18 15:44 Oppdatert: 03.05.18 16:08

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HÅNDBALL 2018-05-03T13:44:36Z

Camilla Herrem (31) blir med Sola ned i 1. divisjon. I den divisjonen kan hun ikke være for lenge om hun vil være med i landslagsdiskusjonen, mener Thorir Hergeirsson (54).

Etter noe om og men er det klart at Camilla Herrem blir med Sola ned i 1. divisjon. Det bekrefter John Harald Kåsen, daglig leder i klubben, overfor Stavanger Aftenblad .

Nivå to er imidlertid ikke ideelt dersom hun ønsker å satse på landslaget.

– Camilla må kjenne på helheten. Det viktigste nå er at hun og Steffen skal bli foreldre. Det andre blir sekundært, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til VG onsdag, dagen før Herrems beslutning ble bekreftet av Sola-lederen.

Det var søndag at Sola rykket ned, riktignok uten Herrem på banen. Hun har vært ute av spill denne våren fordi hun snart skal bli mor. Dagen etter var Hergeirsson og den erfarne venstrekanten i møte om fremtiden.

– Hun har fremdeles ambisjoner på landslagsspill, men Camilla må se hva hun bestemmer. På generelt grunnlag så kan jeg si at spill i 1. divisjon over tid ikke er godt nok for en som skal være med på landslaget og kjempe om medaljer. Men hver situasjon må vurderes ulikt, sier Hergeirsson.

Ingen klare regler

Landslagstreneren understreker at det viktigste for Herrem nå er det kommende barnet og at det ikke haster med å avgjøre fremtiden på håndballbanen.

– Vi har ingen klare regler og må se på det totale bildet. For en etablert spiller så er ikke spill i 1. divisjon nok over en lengre periode, mens for en ung spiller kan det være mulig i korte perioder, sier islendingen.

Herrem sa etter nedrykket at hun gjerne ville spille i Sola og på landslaget , og torsdag ble det i hvert fall klart at hun fortsetter i klubben.

Ekspert positiv

Hun flyttet hjem fra utlandet til Sola med samboer Steffen Stegavik, som spiller i Eliteserien for Nærbø, før sesongen.

Bent Svele, TV 2-ekspert, utelukker ikke at Herrem kan fortsette i Sola og delta på landslaget.

– Over lang tid er det ikke holdbart, men i en kort periode går det bra. Hun kan spille seg i form igjen der etter graviditeten. I tillegg er det en god oppkjøring med landslaget før mesterskapet. Camilla er godt trent og jeg tror det er fullt mulig å lage et opplegg for henne, sier Svele.