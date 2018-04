TØFF SITUASJON: Gro Hammerseng-Edin håper, men er slettes ikke sikker på at Larvik HK overlever krisen. Foto: Thomas Andreassen

Gro Hammerseng-Edin involvert i Larvik-krisen: – Enormt alvorlig

Publisert: 24.04.18 14:22

Hun ledet Larvik til den aller største triumfen. Nå kan Gro Hammerseng-Edin (38) som styremedlem være med på å legge ned klubben. Hun frykter konkurs 9. mai. Nå trår Thea Mørk og spillergruppen til for at det ikke skal skje.

– Veldig trist, kaller Hammerseng-Edin situasjonen hvor spillere og trenere går til onsdagens sluttspillkamp mot Fredrikstad uten å ha fått utbetalt lønn for april.

Håndballklubben trenger minst tre millioner kroner før det ekstraordinære årsmøtet om to uker. Nå håper de at klubben kan reddes av at 300 bedrifter og enkeltpersoner for 10.000 kroner kjøper en pakke for kamper og aktiviteter i neste sesong.

– Vi er havnet i en enormt alvorlig situasjon. Men jeg er så naiv at jeg fortsatt tror det er mulig å redde klubben. Det er veldig mange i lokalmijøet som ønsker å bidra, mener hun.

Men den mangeårige kapteinen frykter at klubben må melde oppbud midt i sesongavslutningen. Årsmøtet 9. mai kommer midt mellom to semifinaler i sluttspillet. Det er et åpent spørsmål om Larvik kan fullføre turneringen. Det kan også bety at klubbens håndballskole i slutten av måneden må avlyses.

– Hvis vi går til oppbud er det umiddelbart slutt, sier den tidligere spilleren som vant Mesternes mester rett etter at hun la opp i fjor. I 2011 ledet hun Larvik til seier i Champions League.

Gro Hammerseng-Edin har vært i kontakt med flere av spillerne etter at krisen ble kjent.

– Det er fullt mulig å prestere ute på banen selv om det stormer utenfor. Mitt inntrykk er at spillerne er innstilt på det, men jeg har full respekt for om de ikke klarer å levere i denne situasjonen.

Hammerseng-Edin var selv med på å spille Larvik til finalen i Champions League da gjelden på 12 millioner kroner ble kjent for tre år siden. Da truet også konkursspøkelset. Omtrent samtidig gikk hun inn i klubbstyret.

Landslagsspiller Thea Mørk lover at Larvik-spillerne heller ikke nå skal la seg påvirke - selv om april-lønnen har uteblitt.

– Jeg ser på det som et bidrag fra spillerstallen. Det er trist og tungt at dette skjer når vi endelig har blitt et sammensveiset lag. Men vi har et sterkt ønske om å spille sammen og skal gjøre alt vi kan på banen, sier hun.

– Skaper den manglende lønnen problemer for dere?

– Det skal gå OK. Vi prøver å stå sammen for å løse saken, svarer Thea Mørk - som har overtatt kapteinsrollen i Larvik etter Gro Hammerseng-Edin.

Fredag skal hele spillerstallen, trenere og ledelse delta i en telefondugnad for å få inn de tre millionene.

– Jeg tror det skal gå inntil det motsatte er bevist. Jeg håper inderlig at dette ordner seg. Det hadde vært ekstremt rart og feil om denne klubben bare skulle forsvinne.

Selv har Thea Mørk etter snart åtte år i Larvik bestemt seg for å dra til Danmark.

– Men det valget hadde ikke noe med Larviks økonomi å gjøre, sier København-klare Mørk . Hun forlater klubben sammen med trener Tor Oddvar Moen (Siofók), Kristine Breistøl (Esbjerg), Thea Mørk (København) og Tamires Araujo (Kisvardi) .

For Larviks nye spillere kommer saken som et sjokk ifølge Maria Hjertner. Mens landslagets Emilie Christensen over for Østlandsposten kaller situasjonen den «verst tenkelige».

– Vi har overprestert sportslig og underprestert på alt det andre. Markedsverdien til klubben falt dramatisk da vi mistet ti profiler i fjor. Landslagskompensasjonen vår ble redusert med cirka én million kroner. Inngangen på sponsorer har falt dramatisk, ikke på kort sikt, men vi har ikke fått til nok nye, sier styreleder Cathrine Svendsen til lokalavisen. Hun har selv vunnet NM-gull med klubben og var en del av de originale håndballjentene på 1980-tallet.

Larvik hadde ved inngangen til 2018 en negativ egenkapital på 5,7 millioner kroner og må 31. desember være på plussiden. Men klubben mener å ha kontroll på dette. En støttespiller skal være villig til å gå inn med seks millioner slik at Larvik ikke blir flyttet ned i 1. divisjon.

Ved en eventuell degradering lover klubbens styret at Larvik HK uansett vil legges ned.