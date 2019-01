Keeperbytte gjorde susen da Norge sin tredje strake storseier i VM

HÅNDBALL 2019-01-14T17:56:23Z

HERNING/OSLO (VG) (Norge-Østerrike 34–24) Norge er så godt som videre i håndball-VM etter mandagens nedsabling av Østerrike. Nå har de muligheten til å skrive historie i neste kamp.

Publisert: 14.01.19 18:56 Oppdatert: 14.01.19 19:14

Norge har to ganger tidligere startet mesterskap med tre strake seire: VM 2009 og EM 2008. Men håndballgutta har aldri vunnet fire strake - som de har en god mulighet til når Chile er motstander tirsdag.

Det ble 34–24 i åpningskampen mot Tunisia, deretter 40–21 over Saudi-Arabia og mandag 34–24 over Østerrike - i alt 39 plussmål!

Matchen var lenge jevn, men da Espen Christensen (33) erstattet Torbjørn Bergerud i mål, ble grunnlaget lagt for norsk overkjøring.

– Espen har en formidabel periode de ti minuttene av 1. omgang han får spille, sa tidligere landslagskeeper Ole Erevik som ekspert på TV3.

– Jeg må bare ta de sjansene jeg får. Det er litt derfor jeg er, at jeg komme inn og snu kampbildet, sa Christensen selv.

– Det er viktig at vi er to gode målvakter, sa Bergerud i TV3-studio.























1 av 10 Bjørn S. DELEBEKK

– Østerrike begynte å gjøre flere og feil i 2. omgang, og vi kontret fra dem. Og så er jeg veldig glad for at Gøran Johannessen kom inn og gjorde en god match, sa landslagstrener Christian Berge på TV3.

– En godt gjennomført kamp, men vi gjør for mange tekniske feil, forsatte Berge.

Østerrike, som sjokkerte med å tape for Chile i sin andre kamp, holdt atskillig bedre nivå mot Norge. De holdt følge til 7–7 etter at det norske forsvarsspillet hadde vært under pari og Torbjørn Bergerud knapt hadde tatt et skudd.

Da vi trodde Norge skulle dra ifra, gjorde Sander Sagosen to feil - i overtall - og Østerrike kom ajour med to kontringsmål til 9–9. Norge slet overraskende med å dra fra Østerrike, og etter drøyt 20 minutter valgte Berge å bytte målvakt så Christensen overtok for Bergerud.

«Andre-keeperen» åpnet like godt med å redde seks av syv skudd og var sterkt medvirkende til at Norge gikk opp i 16–12-ledelse. Han hadde en redningsprosent på utrolige 75 de snaut ti minuttene han spilte i 1. omgang. Pauseresultatet ble 16–13.

– Espen sto ordentlig god. Jeg er glad for at jeg har målvakter som kan stå bak der, sa Berge på TV3.

– Gøran Johannessen kommer inn og gjør det sinnssykt bra, sa Espen Christensen selv da han ble bedt om å beskrive forsvarsspillet.

– Sander Sagosen tar skikkelig ansvar, fastslo Joachim Boldsen som TV3-ekspert - og trakk også frem Gøran Johannessens spill.

Norge økte kjapt til fem mål i 2. omgang, men så bommet en ukonsentrert Sander Sagosen på straffe.

– De største stjernene begynner pent, så blir det bedre og bedre. Hvis Sander er fantastisk i semifinale og finale, tåler vi at han er halvdårlig mot Østerrike, fastslo ekspertkommentator Kristian Kjelling.

Etter to Magnus Gullerud-scoringer i overtall var Norge plutselig oppe i syvmålsledelse 23–16, og dermed var det avgjort - til tross for at det gjensto 20 minutter. Det ble til slutt timålsseier 34–24 etter at Alexander Blonz hadde satt inn det siste målet.

Mange norske spillere hadde en imponerende uttelling: Bjarte Myrhol 6 av 6, Gøran Johannessen 5 av 6, Magnus Jøndal 7 av 8, Sander Sagosen 8 av 11 ...

Christian Berge stilte med den samme førsteoppstillingen som mot Tunisia i åpningskampen. Henrik Jakobsen hadde kommet inn i kamptroppen for Petter Øverby, som har blitt syk.

Norges neste kamp er mot Chile tirsdag kl. 18.30.