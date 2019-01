COMEBACK: Gøran Johannesseen spilte sin første håndballkamp siden november da Norge VM-åpnet mot Tunisia. Han scoret også tre mål. Foto: Bjørn S. Delebekk

Flensburg freser mot Norge etter bruk av Johannessen

OSLO/HERNING (VG) Gøran Johannessen (24) spilte halve kampen i Norges VM-åpning. Det synes klubben hans, Flensburg, lite om.

– At han er 30 minutter på banen allerede i første kamp er en stor overraskelse for meg. I dette tilfellet er jeg veldig irritert og skuffet over det norske forbundets tilnærming, sier Maik Machulla, trener for Flensburg, på klubbens hjemmesider .

Johannessen var ute med en tommelskade i seks uker før VM. På en trening torsdag, dagen før åpningskampen som endte med seier over Tunisia, ble han han erklært spilleklar. 24-åringen scoret tre mål på fire forsøk og ble belønnet med 6-er på VG-børsen.

Dette sa Johannessen etter comebacket:

Ifølge Flensburg, den tyske storklubben han spiller for, ble ikke denne testen gjort i henhold til en avtale mellom dem og Norges landslag. Flensburg hevder at de burde vært med å bestemme når Johannessen kunne spille igjen.

Norges lege uenig

Også administrerende direktør Dierk Schmäschke uttrykker sin misnøye med at Johannessen var på banen allerede i går.

Thomas Torgalsen, lege for det norske landslaget, er forelagt kritikken fra Flensburg. Han tilbakeviser Flensburg-sjefenes påstand.

– Gøran er hundre prosent frisk og helt klar. Vi har også hatt tett dialog med det medisinske teamet til Flensburg. Både fysioterapauten og jeg, sier Torgalsen til VG.

Han vil ikke uttale seg mer om saken.

Uheldig spiller

Gøran Johannessen har slitt mye med skader. I sommer var han involvert i en bilulykke og måtte gjennom operasjon i ankelen. Før EM i fjor tråkket 24-åringen over. Se han snakke om «uflaksen» her:

Landslagsjef Berge gledet seg aller mest over to poeng og at Gøran Johannessen og Christian O’Sullivan var tilbake etter skadene mot Tunisia.

– Jeg hadde bestemt meg for ikke å bytte så mye på de to, sa han til VG i går.

– Ingen av dem skulle få 60 minutter, men jeg ønsket å gi dem mye tid slik at vi skal få dem i form.

Berge lover at de skal starte «tøft» mot Saudi-Arabia. Norge skal ha respekt for en motstander som er blant VMs svakere, men landslagssjefen opplyser at det blir mer rullering etter hvert i kampen.