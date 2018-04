«DRØMMEDEBUT»: Det var ordet Kristian Sæverås brukte for å beskrive gårsdagens kamp mot Island. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Landslagskeeperen måtte fjerne knoke i hånden: – Legene sa jeg aldri ville spille igjen

Publisert: 06.04.18 06:53

HÅNDBALL 2018-04-06

BERGEN (VG) I 2015 måtte landslagskeeper Kristian Sæverås (21) gjennom seks operasjoner, og fikk beskjed om at han aldri mer kunne spille håndball.

– Det var en tøff beskjed å få, sier Sæverås til VG.

Er Kristian Sæverås et navn du har hørt før? Hvis ikke, er det bare å plukke frem penn og papir, og notere det ned. Målvakten er på full fart inn på det norske herrelandslaget, og spås en lysende framtid.

For tiden vokter han buret i Malmö, men til sommeren reiser han videre til Aalborg. I januar var han en del av Christian Berges EM-tropp, men satt stort sett på tribunen - helt inntil den siste og avgjørende kampen mot Sverige. Da fikk han sin mesterskapsdebut.

Nå er han i Bergen sammen med håndballgutta, for å spille Golden League. Berge har kun tatt med seg to keepere til turneringen, det betyr at det vil bli spilletid på Sæverås.

Torsdag spilte han en meget god kamp da Norge slo Island 31–28 i åpningskampen. «Drømmedebut», sa Sæverås til TV 2. I første omgang reddet han syv av 11 skudd.

21-åringen har hatt en god sesong i Malmö, og er nummer to i målvaktsligaen. Kun klubbkollega Dan Beutler står med en bedre redningsprosent - Sæverås har stoppet 39 prosent av alle skudd denne sesongen, en svært akseptabel statistikk.

Operasjonen som gikk galt

Hver gang Sæverås tar plass mellom stengene, er det med en solid bandasje på venstre hånd. Det var et brudd i denne som nær satte en stopper for karrièren hans for noen år siden.

Vi skrur tiden noen år tilbake, til våren 2015. Sæverås spilte i Bækkelaget, og hadde pådratt seg et brudd i hånden. Han måtte på operasjonsbenken, men underveis gikk det galt - det satte seg en infeksjon i såret og den ene operasjonen ble til langt flere.

– Jeg hadde fem operasjoner de neste to ukene, og lå på Ahus i tre uker. Inntil det skjedde hadde alt gått veldig «smooth» for meg - jeg hadde alltid prestert bra og tatt de rette valgene i karrieren. Men den måneden var veldig tøff, forteller han.

Infeksjonen hadde spredt seg godt, så en del av en knoke måtte fjernes for å få vekk alt. Etter at den siste operasjonen var over, kom legen inn til Sæverås og ga klar beskjed: Håndballen måtte legges vekk.

– De tenkte jo på hvordan jeg skal fungere best mulig i hverdagen. De tenkte ikke på idretten for min del. De mente vi måtte fokusere på at jeg skulle ha en hånd som fortsatt kunne fungere, sier han.

– Men det var ikke noe alternativ for meg å slutte, slår han fast.

Spiller med skinne

Sæverås la vekk legens råd, og begynte å gå til ergoterapeut for å trene opp igjen hånden. Der fikk han laget en spesiell skinne som han bruker hver gang han går ut på parketten. Den skal hindre det ødelagte leddet hans å brekke feil vei.

– Det er jo en liten fare for at det kan gå galt, men jeg prøver å ikke tenke på det. Jeg teiper, og er veldig forsiktig. Jeg har spilt med dette i snart to år, og det har ikke vært noe stort problem, forsikrer han.

Sæverås viser fram den ødelagte knoken, og den er stokk stiv. Men han er glad han trosset legenes råd den gangen, nå som han sitter med flagget på brystet omgitt av Norges beste håndballspillere.

– Jeg har jo kommet sterkere ut av dette, for nå vet jeg hvordan det føles å være helt på bunnen. Jeg kommer til å jobbe for å aldri havne der igjen, sier han.

