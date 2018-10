Runars stjernekeeper utestenges for «farlig spill» – klubben anker avgjørelsen

Elverum klaget i forrige uke inn Runars keeper, Joachim Christensen, for det de mente var spark med overlegg mot to av Elverums spillere. Nå utestenges Christensen i to kamper.

– Jeg har drevet med dette i 30 år og dette er første gang jeg har opplevd noe sånt. Jeg er særdeles overrasket, sier Jørn Magne Johannesen i sportslig utvalg elite i Runar Håndball, til VG, som har gitt beskjed til Norges Håndballforbund at de kommer til å anke saken.

Under NM-kampen i forrige uke mellom Elverum og Runar, reagerte Elverum på det de mente var farlig spill av Runars keeper Joachim Christensen (se situasjonene i videoen i toppen). Derfor klaget de saken inn til Norges Håndballforbund .

NHFs Disiplinerutvalg har besluttet at Christensen skal utestenges i to kamper på grunn av det de karakteriserer som «grovt uaktsomt og spesielt farlig spill».

«Målvakt som fullfører spark mot hodet til motstander etter gjennomført skudd. Dommerne så ikke selve hendelsen. Ut fra videobildene tolker DiU (disiplinærutvalget) hendelsen som grovt uaktsom og spesielt farlig spill» står det i dommen.

– Ja, en keeper er ansvarlig for det han gjør. Han kan for så vidt få et rødt kort selv om han ikke mener å skade noen, men er uvøren. Det er greit, men her ble det ikke dømt og dommeren står to meter unna, sier Johannessen.

– Når man i ettertid skal gå inn og dømme på videobilder, så må det være beviser for at han bevisst går inn for å skade noen. Hvis dette ikke er bevist, så er han uskyldig, avslutter Johannessen som selv mener det ut fra videobildene ikke kan bevises.

Profilert keeper

Målvakten det er snakk om er profilert i norsk eliteserie. Danske Christensen har gjennom en årrekke vært en av de beste målvaktene i den norske ligaen, og kjenner seg ikke igjen i anklagene fra de senere års suverene mester.

– Som jeg sa i forrige uke, så er ikke vi ute etter at folk skal få straff, men det var viktig for oss å vise at vi ikke syntes det var greit, sier Mads Fredriksen, daglig leder i Elverum, til VG etter ha fått beskjed om Christensens utestengelse.

– Det er fint å se at forbundet er av samme oppfattelse som oss, så skal ikke jeg si noe på hva som er den riktige straffen. Vi tjener ikke noe på at han er utestengt og det er ikke vårt fokus. Vi ønsket å rapportere fordi vi mente det var farlig spill.

Selv tok Christensen i forrige uke sterk avstand fra at han skal ha gjort dette med vilje.

– De må jo mene hva de vil, Elverum, det gjør de alltid. Jeg synes det er utrolig trist at man tenker slik om andre mennesker. Jeg blir lei meg på deres vegne, når et lag vinner alt hjemme i Norge, bør de ha mer fokus på Champions League enn å gå på enkeltindivider som dette. Jeg ville aldri angrepet en spiller offentlig på denne måten, sa Christensen i en tirade.

