GODT HUMØR: Christian Berge i godt humør noen timer før kampen mot Saudi-Arabia. Nå skal han prøve noe nytt. I bakgrunnen smiler Sander Sagosen og Bjarte Myrhol. Foto: Bjørn S. Delebekk

Christian Berge skal eksperimentere: – Vil prøve noe nytt

HÅNDBALL 2019-01-12T10:43:53Z

HERNING (VG) Norge møter Saudi-Arabia under et døgn etter åpningskampen. Men Christian Berge vil ha mer enn to poeng. Landslagssjefen vil ha en ny midtback i VM.

Publisert: 12.01.19 11:43 Oppdatert: 12.01.19 12:01

– Vi skal prøve noe nytt i dag også. Jeg vil gjerne ha med meg et alternativ til. I løpet av kampen vil vi se Eivind Tangen i midten, avslører Christian Berge til VG lørdag formiddag.

– Hvorfor det?

– Jeg ønsker å ha en venstrehendt i midten i perioder. Det har fungert i oppkjøringen til VM. Så skal vi se om det fungerer her også, sier Berge om plassen der høyrehendte Sander Sagosen, Christian O’Sullivan og Gøran Johannessen som regel spiller.

Både treneren og spillerne fikk tøyd ut både kroppen og lattermusklene på treningen i formiddag. Humøret er tydelig høyt etter 34–24 over Tunisia. Norge spiller kl. 17.30. Kampen vises på TV 3.

Berge har brukt natten til å studere timålsseieren over Tunisia. Han er fornøyd med mye, men ikke at Norge gjorde ni feil med ballen. Slikt kan straffe seg mot bedre motstand i VM.

– Vi gjør en del tekniske feil som vi må få luket ut. Ellers ser mye bra ut. Kontringsfasen er god, forsvarsspillet til tider bra, målvakten står godt. Vi er opptatt av å ta et skritt videre selv om vi skal rullere mer på laget.

Christian O’Sullivan og Gøran Johannessen sto for seks av feilene. Johannessen spilte sin første kamp etter bruddet i tommelen, mens O’Sullivan spilte sin første kamp i angrep. Etter kneoperasjonen spilte han bare i forsvar og kontra i generalprøven sist søndag.

Her ryker Christian Berge selv på en stygg teknisk feil:

– Det er lenge siden de har spilt og blir litt overivrige, mener Berge. Sander Sagosen og Eivind Tangen gjorde resten av de norske feilene.

– Noen ganger slipper jeg ballen for sent, sier Sagosen som er klar på at feilene må lukes ut videre i VM.

– Lenger ut i VM regner jeg med at feilene blir færre, sier Berge.

Saudi-Arabia tapte klart for Østerrike fredag. Det finnes en klar fare for at Norge tar for lett på oppgaven.

Selv om Berge mener det motsatte:

– Det er det vi jobber med nå. Vi skal ikke undervurdere. Det er viktig for oss å ta et skritt videre fra en prestasjonen vi gjorde i går. Og så skal vi ha flere spillere i gang.

Magnus Abelvik Rød ble sittende 60 minutter på benken mot Tunisia. Nå håper Flensburg-profilen å få sin første sjanse i VM.

– Jeg har lyst til å bidra. Men jeg tar den rollen jeg får og gjør den 100 prosent uansett om jeg er på benken eller på banen, sier han.

Men med Eivind Tangen som midtback går det mot at Oslo-gutten på 204 cm får sjansen.

– Eivind og jeg spilt sammen i Gjensidige Cup. Så det blir spennende å se hva vi får til i dag, sier Rød. han sto over fotballtennisen på treningen i formiddag.

Der var Kristian Bjørnsen best for andre dag på rad, mens landslagssjefen ikke akkurat lykkes med stor ball.

– Jeg er medlem av Easy League. Vi som er minst begavede fotballspillere får en slik pin, ler Berge og viser frem en button på brystet. Den er innstiftet av Magnus Gullerud.

– Vi som ikke har teknikken i orden har blitt valgt ut.

