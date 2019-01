LEVERTE: Alexander Blonz (18) ble kåret til banens beste da han fikk sin landslagsdebut på A-laget mot Nederland i Gjensidige Cup. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB Scanpix

Blonz (18) sammenlignes med Sagosen: – Ser den samme råskapen

HOLMENKOLLEN (VG) Alexander Blonz (18) er klar for sitt første mesterskap med A-landslaget. Før avreise sammenlignes han med verdens beste håndballspiller.

Publisert: 09.01.19 02:54

Landslagssjef Christian Berge overrasket mange da han tok med 18 år gamle Alexander Blonz i VM-troppen. Han spiller for Viking i første divisjon, men skal spille for Elverum fra neste sesong. Før Gjensidige Cup hadde han ingen kamper for A-landslaget.

Men stortalentet har allerede bevist seg plassen verdig . Da han fikk sin landslagsdebut mot Nederland i Gjensidige Cup ble han kåret til banens beste, scoret sju mål og ble kampens toppscorer.

Før avreise sammenligner landslagssjefen ham med ingen ringere enn verdens beste håndballspiller , Sander Sagosen (23).

– Jeg ser den samme råskapen, selv om han spiller i en annen posisjon. Det er betydelig tøffere å spille midtback på et landslag, men de har samme «passion» for idretten sin, sier Berge til VG.

18-åringen trekker på smilebåndet når han hører sammenligningen fra landslagssjefen.

– Det er ikke noe gøy å tape, det er ikke det. Og jeg legger selvfølgelig ned så mye innsats som mulig for at kamper skal vinnes. Så det er vel kanskje det han tenker på. Det er veldig gøy å bli sammenlignet med ham, sier Blonz når VG møter ham på siste pressetreff i Norge.

– Jeg vil bare ha det gøy med håndballen og trene så godt som mulig. Så får vi se hvor jeg ender opp. Det hadde vært gøy å spille for en av verdens beste klubber, fortsetter han.

På landslaget konkurrer han om plassen med Magnus Jøndal, som har vært sikker som banken på venstrekanten de siste årene. Jøndal forteller til VG at han vil hjelpe Blonz slik Håvard Tvedten hjalp ham da han var ny på landslaget. Den hjelpen tar 18-åringen imot med åpne armer.

– Jeg synes det er fint at det er sånn. Det er jo noe av grunnen til at Christian (Berge) tar meg med også - for at jeg skal få den erfaringen og den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan ta plassen senere når han er ferdig. Så det er veldig fint å kunne lære av ham, sier Blonz.

– Det er jo Jøndal som er i førstesekseren og spiller i Bundesliga. Jeg får bare se hvor mye jeg får spille, også får jeg håpe at jeg leverer når jeg får spilletid. Da blir det kanskje litt mer spilletid også, legger han til.



– Jeg hadde aldri sett ham spille, så første gang ble på trening her før VM. Men nå er vi to som kan samarbeide godt om plassen, og forhåpentligvis gjøre det godt sammen. Nå er jeg nødt til å levere for å få spille, og det er bare bra at man har noen som kan pushe en litt. Jeg skal prøve å komme med noen tips hvis han vil ha det, sier landslagskollega Jøndal.

Norge VM-åpner mot Tunisia 11. januar.