NUMMER 71: Alexander Blonz sitt draktnummer har sin helt spesielle historie. Foto: Bjørn S. Delebekk

Slik hedrer Alexander Blonz sin døde morfar

HÅNDBALL 2019-01-14T11:58:06Z

HERNING (VG) Alexander Blonz (18) har sust inn i VM med drakt nummer 71. Det er alt annet enn tilfeldig. Draktnummeret hedrer hans døde morfar Kjell Kris Christoffersen som døde nettopp 71 år gammel.

Publisert: 14.01.19 12:58 Oppdatert: 14.01.19 13:16

– Jeg ville ha et nummer som ga mening. Han betydde mye for meg. En viktig person som interesserte seg for håndballen, forklarer Blonz til VG.

– Jeg fikk tips hver gang jeg så ham.

Blonz skal i neste sesongen også spille med nummer 71 i Elverum. Kjell Kris Kristoffersen spilte håndball inntil en måned før sin død 12. desember 2016.

Nøyaktig to år etter ringte Christian Berge til Stavanger med den gledelige nyheten om at Blonz var tatt ut til VM.

– Det var veldig rørende at det skjedde på dagen to år etter at bestefaren døde. En veldig spesiell dag, sier mamma Grete Annette Christoffersen. Sønnen fant selv på at han skulle hedre morfaren med drakten. Det rører moren.

– Alexander er en reflektert gutt som har opplevd både mot- og medgang i livet. Han er en god gutt, mener moren som er på plass i Herning. Det er også faren Tristan Blonz. Han er fransk.

Se Kristian Kjelling og Håvard Tvedten forklare Blonz sin teknikk:

Alexander er født i Paris og bodde i Frankrike i sitt første leveår. Familien kunne nesten vært en egen episode i NRKs serie «Lykkeland». Den er tett forbundet til både misjonen og oljen i Stavanger.

Kjell Kris Christoffersen var både misjonær i Kamerun og jobbet i oljenæringen i hjembyen. Mens den franske farfaren flyttet til Stavanger for å jobbe på den franske skolen, som kom til byen sammen med oljeselskapet Elf.

– Jeg kan snakke fransk, men føler meg norsk, sier Alexander selv. Livretten er foie gras – gåselever – og båndene til Frankrike sterke. Morfar Kjell spilte håndball i Paris for studentlaget PUC på 1960-tallet og avsluttet for et veteranlag i Sør-Frankrike rett før sin død.

Dattersønnen er Norges yngste VM-spiller noen gang. Ambisjonene er skyhøye.

– Jeg vil etablere meg på landslaget og spille for et av de beste klubblagene i verden, sier han. Men er innstilt på å ta ting steg for steg. Han har en plan. Først skal han bli ferdig med videregående på St. Svithun i Stavanger. Så flytter han til den norske Champions League-klubben, Elverum.

– Men det blir ikke så mye skole her. Nå er det VM, smiler han.

Her er Alexander Blonz «synsk» på Instagram:

Sander Sagosen visste ved VM-uttaket 14. desember ikke hvem Alexander Blonx var. Det vet han nå.

– Jeg har fått et kjempegodt inntrykk av en gutt som er veldig tøff i hodet. Han er uredd og veldig talentfull. Det er en mann som kommer til å få mange landskamper og score mange mål.

– Utenfor banen er han tøff gutt som tør å ta plass i gruppen selv om han er bare 18 år.

– Kjenner du deg igjen selv som tenåring på landslaget?

– Det er klart. Det er artig å se ureddheten og gutsen og treningsviljen for å bli bedre og bedre.

Sander Sagosen ser slettes ikke bort fra at 18-åringen en dag dukker opp i PSG, men sier at klubbens venstrekant, tyske Uwe Gensheimer, foreløpig er i «en annen liga».

– Det er så absolutt mulig. For å spille i PSG må du han noe ekstra og det har han jo. Men det er klart at det er mange om beinet.

Selv vil ikke Blonz si at han har noe spesielt mål om å komme seg storklubben i fødebyen Paris.

– Jeg har ikke tenkt noe spesielt på det, sier han.

Christian Berge har ansvaret for alle herrelandslag, og har fulgt Blonz lenge. Det er fortsatt ingen tvil om at Magnus Jøndal er førstevalget på venstrekanten, men Berge mener 18-åringen har noe helt unikt som målscorer.

– Han har ro i luften før han skal skyte, sier Berge.

– Han går opp med mye adrenalin og så forsvinner det før han skal skyte. Veldig mange bruker adrenalin også i skuddet. Da blir det forknytt, mener landslagssjefen.

Se VG-fotografens billedspill av Alexander Blonz i skuddet:





















1 av 9 AVSLAPPET TEKNIKK: Alexander Blonz er - ifølge Christian Berge - spesielt avslappet i skuddbevegelsen. Det ga seks mål mot Saudi-Arabia lørdag. Bjørn S. Delebekk

– Det lukter svidd ham i kontringer og returløp. Han er veldig lojal også i de enkle oppgavene, beskriver Berge.

Selv har Alexander Blonz denne forklaringen på sin ekstremt unge suksess.

– En god treningshverdag som er godt lagt opp sammen med skolen.

Han har Viking-trener Joar Gjerde både som trener i klubben og på skolen.

Supertalentet mener han har trent ekstremt mye med to økter om dagen i flere år allerede.

– Han har sine 10.000 timer, beskriver mamma Grete Annette.

Foreløpig har det gitt 13 mål på tre landskamper.

Fortsettelse mot Østerrike kl. 17.30 mandag.

Fikk du med deg denne morsomme seansen før søndagens pressetreff?