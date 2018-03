Norsk invasjon i Györ: – Går ikke an å si nei

GYÖR-VENNINNER: Stine Bredal Oftedal (foran), Veronica Kristiansen (til venstre), Kari Aalvik Grimsbø og Kari Brattset blir alle lagvenninner sammen med Nora Mørk i Györ nesten sesong. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

HOLMENKOLLEN (VG) Fra sommeren vil de norske håndballjentene dominere verdens beste håndballklubb. For Veronica Kristiansen er det drømmen som går i oppfyllelse når hun blir en av fem norske spillere i Györ.

– Györ er en klubb det ikke går an å si nei til, mener Veronica Kristiansen.

Den ungarske Champions League-vinneren har allerede Stine Bredal Oftedal , Kari Aalvik Grimsbø og skadde Nora Mørk i stallen. Nå kommer Kristiansen og strekspiller Kari Brattset i tillegg.

– Når Györ kom på banen så var det klubben jeg ville spille for, sier Brattset.

– Györ har alltid vært den største drømmen min innen klubbhåndballen. Jeg har fått bedre økonomiske tilbud andre steder. Men for meg er det sportslige det viktigste, sier Vikki. Hun vil ikke ut med klubbnavnet, men VG erfarer at det er snakk om Brest. Den franske klubben som nylig signerte Isabelle Gulldén med en angivelig årslønn på tre millioner kroner.

Glassverket sa nei da Györ ville kjøpe henne ut av kontrakten for tre år siden. Nå kjøper ungarerne i stedet Kristiansen fra Midtjylland. Hun scoret 13 landslagsmål da Norge slo Kroatia i to EM-kvalkamper sist uke. I Champions League ligger hun som nummer tre på toppscorerlisten med sine 76 mål for Midtjylland.

– Jeg har trivdes veldig godt i Danmark. Den tilliten jeg har fått det siste året har vært ekstrem. Det var tøft å si dette til de andre jentene, sier hun.

Men Kristiansen var ikke i tvil om at hun ønsket å spille ved siden av Stine Bredal Oftedal, Nora Mørk og resten av stjernegalleriet i Ungarn.

– Det blir veldig spennende. Jeg gleder meg veldig. Jeg tror noen av de andre nasjonene synes dette er litt skummelt i forhold til det norske landslaget. Mange nordmenn får trent sammen hver dag, sier Stine Bredal Oftedal – landslagskapteinen som ble båret ut med en ankelskade mot Kroatia søndag.

– Det er gode spillere som kommer til klubben. Det gleder jeg meg til, sier Kari Aalvik Grimsbø.

Spanske Ambros Martín har hatt stor suksess gjennom sine seks år som trener i Györ. Katrine Lunde og Heidi Løke har vært nøkkelspillere i suksessen som har gitt tre titler i Champions League siden 2013. Også Linn Jørum Sulland og Ida Alstad har vært innom klubben.

Nå gir den spanske treneren seg for å tjene russiske rubler i Rostov-Don. Spenningen er stor om hvem som tar over. Ikke minst hos landslagssjef Thorir Hergeirsson, som har hatt et svært godt samarbeid med Martin.

– Jeg har hatt en veldig god relasjon til Györ. Nå er vi spente på hvem som blir ny trener. De vil presentere en trener i løpet av uken. Jeg vet ikke hvem, men de vil ha en nøytral som ikke samtidig trener et landslag, sier Hergeirsson.

Ifølge ungarske journalister er det snakk om at dagens assistenttrener, Gabor Danyi, tar over. Men det er stor usikkerhet rundt hva klubben vil bestemme på styremøtet i neste uke.

Thorir Hergeirsson kan ikke garantere at den norske invasjonen i Györ nødvendigvis er en fordel foran EM i Frankrike i desember.

– Det vet jeg ikke. Men vi har tro på at det er en fordel og vil gagne vårt lag gjennom at de bli godt samspilt. Alt kommer an på hvor godt de norske spillerne gjør det. Får de spille mye så er det en fordel for oss.

PS: Etter EM-kvaliken mot Kroatia handler det om internasjonal klubbhåndball for de fire. Aalvik Grimsbø og Bredal Oftedal møter Buducnost i Györs kvartfinale i Champions League. Mens Veronica Kristiansen skal opp mot sterke Vardar med Midtjylland i sin kvartfinale. Kari Brattset og Vipers møter Viborg i semifinalen av EHF-cupen.