FAMILIEFEIRING: Sønnene Milian (til venstre) og Matheo var med mamma i den aller siste feiringen sammen med Emilie Hegh Arntzen (til venstre) og Mathilde Kristensen. Foto: Svein Andre Svendsen

Supermamma Kristine Lunde Borgersen gir seg: – Det er deilig

Publisert: 19.05.18 18:40 Oppdatert: 19.05.18 20:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HÅNDBALL 2018-05-19T16:40:04Z

KRISTIANSAND (VG) (Vipers – Larvik 40–28, sammenlagt 69–50) To år etter at hun egentlig la opp har Kristine Lunde-Borgersen (38) levert en håndballsesong det lukter svidd av. Men etter trippeltriumfen med Vipers gir den supre trebarnsmoren seg.

– Det er deilig. Jeg gleder meg til et litt mer vanlig liv, sier hun etter å ha hatt med seg sønnene Matheo og Milian på feiringen, mens datteren Mariella holdt til oppe på tribunen sammen med pappa Ole.

Larvik har vunnet både serie, cup og sluttspill i ni sesonger på rad. Men nå er tronskiftet definitivt i norsk kvinnehåndball. Vipers kom seg raskt til hektene etter det skuffende tapet i EHF cupfinalen.

Larvik ble knust etter alle håndballkunstens regler i sluttspillfinalen. Vipers vant til sammen med 19 mål. Tonje Refsnes satte inn kveldens 40. mål med en flyger servert av Linn Jørum Sulland. Den oppsummerte sesongen perfekt.

Ikke minst på grunn av Kristine Lunde-Borgersen. Hun scoret seks mål på stripe i den første finalen og fulgte opp med nytt storspill i de ni første minuttene av den avgjørende finalen hjemme i Aquarama i Kristiansand.

– Steinhard jobbing. Jeg har trent sykt mye, sier Lunde-Borgersen, som vet hva det er å ta et tak. I 2011 gikk hun på ni måneder fra å ligge på sofaen etter keisersnitt til å være Norges beste spiller i VM-finalen.

– Jeg har trent mer nå, sier hun.

Fakta Finalen i tall Vipers Larvik 40–28 Sammenlagt: 69–50 Aquarama. Tilskuere: 1420. Mål, Vipers: Kari Brattset 8, Linn J. Sulland 7, Emilie H. Arntzen 6, Malin Aune 4, Marta Tomac 3, Jeanett Kristiansen 3, Tonje Refsnes 3, Vilde Jonassen 2, Karoline Olsen 2, Mathilde Kristensen 1, Kristine Lunde-Borgersen 1. Mål, Larvik: Thea Mørk 7, June Andenæs 7, Mathilde Rivas-Toft 4, Cassandra Tollbring 3, Maria Hjertner 3, Hege Løken 1, Kristine Breistøl 1, Emilie Christensen 1, Mari F. Bergum 1. Utvisninger: Vipers 3x2 min. Larvik 2x2 min. Dommere: Marius M. Nygren/Andreas D. Borge.

– Kristine har vært helt strålende. Over tid har hun kanskje vært Vipers’ beste spiller. Hun holder tak i det. Hun er knallgod og har vært det i de internasjonale kampene, mener Larvik-trener Tor Odvar Moen, som snappet tittelen årets trener foran Vipers avtroppende suksess-sjef Kenneth Gabrielsen.

Vipers ledet 7–2 og hadde begge klisternevene på sluttspilltrofeet. Ikke minst på grunn av keeper og tvillingsøster Katrine Lunde. Hun sto sin tradisjonen tro en god kamp mot Larvik – og reddet nesten 50 prosent av ballene før pause.

Emilie Hegh Arntzen, Linn Jørum Sulland og Kari Brattset – med seks, syv og åtte mål – dominerte i scoringer. Brattset tok etter kampen sin egen trippel. Den Györ-klare landslagsspilleren kåret til både årets spiller, årets strekspiller og årets publikumsspiller i norsk håndball.

Kristine Lunde-Borgersen satte bare en scoring, men serverte 10 assist, var Vipers’ beste forsvarsspiller og ytterst forbannet da Vipers slapp inn et unødvendig mål på åttemålsledelse. Hennes 31 minutter på banen ga 20–8. Det forteller alt om betydningen av en av norsk håndballs legender.

Dermed kan Lunde-søstrene notere seg for tre trofeer sammen også i hjemlig klubbhåndball. Trippelen komplett. Seriegullet ble vunnet i april og cupgullet i romjulen.

De har tidligere vunnet Champions League-sammen to ganger med danske Viborg og har sopt inn både to EM-gull, VM-gull og to EM-gull med Norge som lagvenninner.

Tvillingene er født 30. mars 1980 – bare ni dager etter en annen norsk idrettshelt, Marit Bjørgen. Den fabelaktige 1979–1980-generasjonen har vært håndballjentas mest suksessfulle.

Neste sesong er Katrine Lunde den siste fra generasjonen som er igjen på banen. Søsteren går tilbake til jobben som assistenttrener i klubben etter et års «vikariat» på banen etter Marta Tomacs korsbåndskade. Denne gang for Ole Gustav Gjekstad. Men det er fortsatt usikkert hvordan rollen hennes i klubben blir. Hun skal uansett trappe opp lærerjobben fra 40 til 80 prosent.

– For meg er det kjedelig at Kristine gir seg. Det har på alle måter vært veldig fint å ha bestevenninnen på laget, sier landslagskeeperen.