Ni bøtelegges for spredning av Nora Mørks private bilder

Publisert: 16.04.18 16:50 Oppdatert: 16.04.18 17:04

Ifølge Nettavisen må ni gutter og menn ut med mellom 10.000 og 15.000 kroner for å ha spredt private bilder av Nora Mørk.

– Det er betryggende at politiet tar saken på alvor. Vi setter stor pris på at det er brukt ressurser på gjerningsmennene, og vi er takknemlig overfor politiet, sier Nora Mørk til Nettavisen gjennom sin far Morten Mørk.

I fjor fikk Mørk mobiltelefonen hacket og private bilder av håndballspilleren ble spredt . 15 personer ble identifisert og anmeldt for å ha krenket privatlivets fred.

Nå er ni av dem bøtelagt. Nettavisen skriver at det skal være gutter i tenårsalderen, samt voksne menn i 40-årene.

Flere under etterforskning

To saker er henlagt. Ytterligere fire saker skal være under etterforskning fremdeles.

– De som har fått forelegg har enten delt bildene direkte eller lenkehenvisninger til sider hvor bildene har vært delt. De fleste hadde delt lenker, bekrefter politiadvokat Fredrik Borg Johannessen til Nettavisen.

Mørk har tidligere fortalt at hun trøblet både med å spise og sove etter at hun ble hacket .

– At det hersker noe bevistvil ved om to personer er rette gjerningsmenn kan vi leve ved. Det viktigste er prinsippet og den klare konstatering av at det foreligger lovbrudd. Det sender de riktige signalene til andre som vurderer om de skal dele stjålne bilder i fremtiden, sier Elden til Nettavisen.

Kneskadet

Nora Mørk truet med å gi seg på landslaget . Bakgrunnen var at private bilder ble spredd rundt blant spillerne på herrelandslaget, påsto Mørk. Noe som ble en stor sak mens herrelandslaget spilte EM.

Håndballstjernen ble skadet og røyk korsbåndet i Györ. Dermed er hun ute resten av sesongen, men det er mulig at Mørk rekker Europamesterskapet i desember.

