I FRANKRIKE: Camilla Herrem er på plass i Frankrike. Her fra fjorårets VM-seier mot Spania. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bekreftet: Camilla Herrem hentes til EM

HÅNDBALL 2018-12-03T10:57:03Z

BREST (VG) Camilla Herrem (32) har landet i Brest. Veteranen hentes til EM som en ekstra sikkerhet. Men Thea Mørk spiller kveldens kamp mot Tsjekkia.

Publisert: 03.12.18 11:57 Oppdatert: 03.12.18 13:04

– Hun er hentet inn som en ekstra sikkerhet, men Thea Mørk er meldt inn som den 16. spillerne i kamptroppen mot Tsjekkia i kveld, sier trener Mats Olsson til et samlet norsk pressekorps etter formiddagstreningen i Bretagne.

Det var TV 2 som først meldte nyheten. Det kan hende at Herrem blir i EM bare noen dager som en trygghet for at Norge har kantspillere nok, men kan komme til å resie hjem igjen før et eventuelt mellomspill i Nancy.

– Vi ønsker ikke å stille med bare en venstre kantspiller, sier Olsson.

Sola-spilleren ville ikke snakke med TV 2 da hun var sammen trener Mia Hermansson Högdahl på flyplassen i Brest mandag. Også den svenske treneren manglet i åpningstapet mot Tyskland på grunn av det landslagssjef Thorir Hergeirsson har kalt «helseutfordringer».

– Jeg har ment Camilla burde ha vært med hele tiden, sier tidligere Vipers-trener Kenneth Gabrielsen til VG. Han er i Frankrike som ekspert for NRK.

Thea Mørk har slitt med en lårskade og måtte holde seg på tribunen i åpningstapet mot Tyskland, men er nå klarert for spill. Thorir Hergeirsson kunne lørdag heller ikke garantere at Nora Mørks debuterende tvillingsøster blir klar til kveldens EM-kamp mot Tsjekkia, men hun er nå klarert for spill.

Sanna Solberg var Norges eneste venstre kantspesialist i åpningskampen og ble belønnet med bare med to av 10 mulige poeng på VG-børsen.

Camilla Herrem ble mor til Theo 7. juli. Bare 53 dager etter barnefødselen var hun tilbake i kamp for Sola. Etter cupseieren over Sandnes sa hun til VG:

– Jeg elsker å spille på landslaget. Motivasjonen er ganske så høy. Jeg hadde en god prat med Thorir (Hergeirsson) i helgen og han var på treningen vår tirsdag. Han vet hva jeg vil.

Camilla Herrem har vunnet alle kampene i 1. divisjon med Sola denne høsten, og markerte seg også sterkt da Larvik ble slått i cupen. Venstrekanten satte inn fem mål på fem skudd og viste gamle kunster ved å score flere mål med sin velkjente trickskru.

– Deilig. Jeg føler at jeg er meg igjen. Jeg begynner å få en god følelse, sa Herrem til VG.

Hun var likevel ikke med da Hergeirsson offentliggjorde EM-troppen i begynnelsen av november. Landslagssjefen opplyste at hun var valgt bort etter en faglig vurdering.

– Det er jækla surt, for det er dette som har vært målet siden fødselen: å komme tilbake og kjempe om plassen på landslaget, sa Herrem til VG for en knapp måned siden.

Camilla Herrem har spilt 12 strake mesterskap for Norge siden EM-debuten for 10 år siden. Hun står notert med et OL-gull, to VM-triumfer og hele fire seire i EM. Herrem ligger høyt plassert på VGs ferske kåring av Norges 100 beste håndballjenter gjennom tidene.