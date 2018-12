BLYTUNGT: Thorir Hergeirsson og Silje Solberg hadde en omtrent like dårlig dag på jobben. Norge kan etter alt å dømme se langt etter EM-medaljene. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Verste rundjuling på 21 år – semifinalen veldig langt unna

HÅNDBALL 2018-12-05T23:00:58Z

BREST (VG) – ANALYSE (Norge-Romania 23–31) Thorir Hergeirsson har sittet på den norske laglederbenken siden 2001. Landslagssjefen har aldri blitt mer ydmyket. Sjansen for å nå EM-semifinalen er svært liten. Men det er ikke umulig.

Publisert: 06.12.18 00:00 Oppdatert: 06.12.18 00:48

Håndballjentene har ikke opplevd noe verre siden Anja Andersens siste store landskamp. Danmark sopte gulvet med Norge i VM-finalen i 1997 og vant med 13 mål. Men det var svært spesiell kamp etter at to danske supportere hadde blitt knivdrept i arenaen kvelden før.

De norske jentene turte nesten ikke å ta på Anja & co. som bare kjørte på for å hedre sine døde supportere. Det stoppet ikke før på 33–20 i Berlin den triste søndagen.

Det var helt andre grunner til at Norge ikke fikk tak rumenerne i Brest. Håndballjentene var ikke gode nok. Tyskland-tapet var ikke noe arbeidsuhell. Det er mulig Nora Mørks kampglød mangler i troppen. Men angrepsstjernens fravær forklarer ikke forsvarsspillets sammenbrudd.

Romania med Ambros Martín på benken er alt annet enn en takknemlig motstander. Likevel opererer de norske forsvarsspillerne som satellitter uten kontakt med hver andre. Hergeirsson skulle gjøre forsvarsspillet mer dynamisk og likt det Frankrike vant VM-finalen på i fjor.

Han har ikke lykkes. Kari Brattset, Vilde Ingstad og Emilie Hegh Arntzen har gode forutsetninger for å bli forsvarsgeneraler. Men var i denne kampen dessverre bare sersjanter. Og knapt nok det.

Nå har håndballjentene blitt et bunnlag. De ligger helt nederst på tabellen i hovedrunden med null poeng og ni minusmål. Tre kamper mot Ungarn (fredag), Nederland (tirsdag) og Spania (onsdag) kan maksimalt gi seks poeng.

Nå kan Norge bare håpe på at Romania vinner alt i hovedrunden og at Nederland også taper for Norge. Det er jo ikke umulig. Men dette mesterskapet ligner en fiasko nå.

Semifinale kan ikke kalles sannsynlig.

Spilleopplegget med hovedrunde ble innført i EM i 2002. Norge har alltid sust videre med tre eller fire poeng og har spilt åtte EM-finaler på rad siden den gang.

Men nå kan den regjerende EM-vinneren realistisk sett ikke tro på noe mer enn en kamp om 5.-plassen.

Skuffende er bare fornavnet.

Sjekk Hergeirssons mislykkede forsøk på å snu kampen her:

Nederland ble slått med ni mål i fjorårets VM-semifinale. De ble også slått i EM-finalen 2016, VM-finalen 2015 og i bronsefinalen i Rio-OL. Nederland har mistet strekspilleren Yvette Broch, som plutselig ga seg rett før denne sesongen. Nederlenderne trenes av Molde-trener Helle Thomsen.

Spania er også et lag håndballjentene har lært seg å håndtere etter at generasjonen til Stine Bredal Oftedal slo dem i EM-finalen i 2014. I fjor ble Spania rundspilt i VM , mens Norge måtte jobbe mer for å sette dem på plass i OL 2016 og VM 2015. Spania tapte med seks for Ungarn onsdag og fremstår som den mest overkommelige motstanderen i Nancy.

Norge hadde ingen problemer med å sette Ungarn på plass med 25–19 rett før EM. Ungarn har ikke tatt medaljer siden EM i 2012, men Norge måtte jobbe hardt for å slå dem med ett mål i EM for to år siden. Selvsagt er det ikke umulig å slå dem igjen fredag.

Er du lei nå, så kan du ta Herrems scoring som et avbrekk:

Men da trengs det samling i bunn – som oldefaren til Henny Reistad ville sagt.

På motsatt side av EM-tablået befinner Russland og Frankrike seg. Jevgenij Trefilovs lag imponerte i VM-starten ved å slå den franske verdensmesterne i EM-åpningen, men avsluttet gruppespillet med en flause av et tap mot Slovenia.

Det er ingen tvil om at de to storhetene er favoritter til å nå semifinalen i Paris, men både Serbia, Sverige og Danmark har håp om å blande seg inn.

De går jo til verket med to poeng i bagasjen.

Norge krysser torsdag Frankrike fra Brest i vest til Nancy i øst med null poeng.

Det verste er at det er fullt fortjent.