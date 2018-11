SKADET: Amanda Kurtovic måtte bæres av banen under kampen mot Frankrike som var generalprøve før EM. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Kurtovic etter at EM røk: - Redd fordi det gjorde så vondt

HÅNDBALL 2018-11-28

Amanda Kurtovic (27) forteller at hun ble redd på grunn av de voldsomme smertene da korsbåndet røk og gjorde spill i EM umulig.

Publisert: 28.11.18 18:41 Oppdatert: 28.11.18 19:52

Søndag måtte Kurtovic bæres av banen med en alvorlig kneskade under kampen mot Frankrike, som var del av EM-oppkjøringen for Norge. Nå forteller hun til TV 2 at hun umiddebart forsto hva som hadde skjedd og hva hun kom til å gå glipp av.

– Jeg var sjokkskadet og redd fordi det gjorde så vondt. Samtidig skjønte jeg med en gang at det var korsbåndet som var røket. Jeg har hørt beskrivelser av dette før, men aldri opplevd det selv. Leggen gikk til venstre og låret til høyre - og kneet var ute av ledd, sier Kurtovic til TV 2.

Store smerter

Norges Håndballforbund fikk ikke gjennomført MR-undersøkelse søndag kveld, men mandag ble det klart at skaden til Kurtovic var like alvorlig som fryktet.

– Dette er en alvorlig kneskade, som vil sette Amanda ut av håndballspill i flere måneder fremover. En slik skade blir normalt operert hos unge mennesker og idrettsutøvere, sa landslagets lege Anne Froholdt i håndballforbundets pressemelding.

Da Kurtovic pratet med TV-kanalen hadde hun nettopp vært til undersøkelser hos knespesialist Lars Engebretsen.

– Dette er en følelse jeg ikke unner noen. Jeg blir uvel og klarer ikke å prate om det, sier hun.

Flere forfall

Kurtovic forteller at det er det fremre korsbådet som er avrevet, men at det ikke er andre skader i kneet.

– Jeg orker ikke å synes synd på meg selv. Jeg er ikke den første som har blitt kneskadet i håndballen, sier hun.

Norge må også spille mesterskapet uten Nora Mørk og Stine Skogrand . Nå er også Kurtovic en del av profilene som må følge mesterskapet fra sidelinjen.