IKKE DENNE GANG: Camilla Herrem rakk ikke EM-troppen, fire måneder etter fødselen. Nora Mørk, til høyre, er skadet. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Herrem EM-vraket etter 12 strake mesterskap: – Jækla surt

2018-11-06

OSLO (VG) Neste måned skal håndballjentene forsøke å forsvare EM-gullet fra 2016 - uten toppscorer Nora Mørk. Og Camilla Herrem er ute av troppen etter tolv strake mesterskap.

06.11.18

– Det er jækla surt, for det er dette som har vært målet siden fødselen: å komme tilbake og kjempe om plassen på landslaget, sier Herrem til VG.

– Men man må se på omstendighetene rundt det som har vært. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har gjort alt jeg har kunne for å komme tilbake på disse fire månedene (siden fødselen). Jeg hadde et håp, for det må man ha, men med tanke på at jeg fødte for fire måneder siden, så er det ikke bare-bare. Det er hans (Hergeirssons) valg, det er ingenting jeg kan gjøre med det, og med tanke på tidsperspektivet kan jeg ikke være altfor skuffet, fortsetter Herrem.

Hun har ingen planer om å gi seg på landslaget selv om hun denne gang må se mesterskapet i Frankrike fra sofaen, sier at motivasjonen for å komme tilbake så absolutt er til sted, og svarer dette til de som nå skjønner at det er null sjanse for at Sola-jenta drar i gang med den karakteristiske «Tore Tang»-låta.

– Vi får håpe på den (se under) til neste år!

Trener Thorir Hergeirsson forklarer hvorfor Thea Mørk og Sanna Solberg er valgt til fordel for Sola-spilleren.

– Det er en ren faglig vurdering. Vi i trenerteamet mener at de to andre er bedre rustet. Når det er sagt, er det tøft å sette ut en spiller som Camilla, som har vært så trofast og solid i så mange mesterskap, sier Hergeirsson til TV2.

Vanskelig å komme utenom

– De mister en spiller med enorm mesterskapserfaring, en ekstrem fart og mange gode kvaliteter. Men de får inn en Thea Mørk som har levert glimrende for klubblaget og i Golden League for Norge, som har vært veldig vanskelig å komme utenom, resonnerer TV 2s håndballekspert Bent Svele overfor VG.

Han mener imidlertid ikke at Herrem har spilt sitt siste mesterskap for Norge.

– Sånn som det ble denne gangen, var det litt for kort tid (mellom fødselen og mesterskapet). Men at hun får flere enn de tolv mesterskapene, det er jeg sikker på, sier han.

Tilbake på landslaget er også Linn Jørum Sulland, som har sett de siste mesterskapene fra sofaen. Hun scoret hele ti mål i OL-finalen i 2012, men har ikke vært på landslaget de to siste årene.

– Det ønsket jeg allerede i fjor, faktisk. Men med Skogrand og Mørk ute, er det helt naturlig å hente inn Sulland. Så synes jeg at vi trenger det skuddet i landslaget, hun er en spiller som kan forandre et kampbilde. Hun tror jeg blir viktig for Norge i dette mesterskapet, analyserer Svele.

Mørk inn for Mørk

At Nora Mørk (27) ikke er med, er ingen overraskelse. Hun, som ble toppscorer forrige EM med 53 mål (12 av dem i finalen ), er satt ut grunnet skade .

Men landslagssjef Thorir Hergeirsson har måttet vrake flere andre spillere. Den opprinnelige bruttotroppen på 28 spillere ble tirsdag kuttet ned til 16 EM-klare jenter:

Målvakter: Silje Solberg og Katrine Lunde.

Bakspillere: Henny Ella Reistad, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal, Linn Jørum Sulland, Amanda Kurtovic og Marta Tomac.

Kantspillere: Malin Aune, Thea Mørk, Sanna Solberg og Marit Røsberg Jacobsen.

Linjespillere: Heidi Løke, Kari Brattset og Vilde Mortensen Ingstad.

Regjerende mester

Norge er regjerende EM-mester (slo Nederland 30–29), men er spesielt ute etter å revansjere seg etter fjorårets VM. Der, som favoritt etter et bunnsolid mesterskap, ble det et knepet 21-23-tap i finalen mot Frankrike .

Nå er det EM i nettopp Frankrike som gjelder. Mesterskapet varer fra 29. november til 16. desember.

Norges åpningskamp der er mot Tyskland den 1. desember, før Tsjekkia står på motsatt side av parketten to dager senere. Romania er den siste motstanderen i det innledende gruppespillet.

PS: Norge avslutter EM-oppladningen med Møbelringen Cup i Telenor Arena. Der, fra 22. til 25. november, skal Norge møte Ungarn, Danmark og Frankrike.