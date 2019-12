DOMINERTE: Albertina Kassoma dominerte mot Slovenia tirsdag. Foto: Vidar Ruud

Angola-stjerne utelukker ikke Vipers: – Det vil være en ære

KUMAMOTO (VG) Hun er strekspilleren Vipers har jobbet med å få til Kristiansand. Men Albertina Kassoma har sagt nei, men foran VM-oppgjøret mot Norge åpner hun døren for spill i Norge.

– Vi har kontakt, men min prioritet har vært å bli ferdig på universitetet. Nå er jeg det. Jeg er åpen for å diskutere saken og se hva som skjer. Det vil være en ære å spille i Norge, sier Albertina Kassoma til VG.

Norges beste klubb startet for et par år siden jobben for å hente noen av Angolas beste spillere. Høyrekanten Carolina Morais kom sist vinter, men det viktigste var at 192 cm høye Kassoma skulle erstatte Kari Brattset Dale da strekspilleren ble hentet til Györ.

Hvis afrikaneren hadde kommet, så spørs det om Vipers hadde hentet Heidi Løke.

– Jeg er jo glad for at hun ikke kom, sier Løke som har hatt stor suksess gjennom sin første høst i Kristiansand.

Tirsdag leverte Kassoma en strålende VM-kamp da Angola endelig vant. Hun scoret seks mål og ble kåret til banens beste spiller mot Slovenia.

– Det er nesten ubeskrivelig. Fantastisk. Jeg er veldig, veldig glad etter denne seieren. Både for scoringene mine og for det laget presterer, sier hun og ser frem til møtet med Norge torsdag (kl. 12.30 norsk tid).

– Norge har håndballkultur og vi har stor respekt for det norske laget. Men vi skal gjøre vårt beste med vår stil. Den er annerledes. Vi skal slåss for å komme til hovedrunden, sier hun.

23-åringens fjes sprekker opp i et stort smil når vi nevner Heidi Løke.

– Jeg elsker hennes spillestil, sier hun gjennom sin tolk. Kassoma skjønner engelsk, men vil helst snakke portugisisk.

– Heidi Løke er av de spillerne jeg alltid har sett opp til. Så det vil være fantastisk om det skulle skje, sier Afrikas kanskje beste strekspiller om en mulig overgang fra Primeiro de Agosto i hovedstaden Luanda.

– Det er hyggelig å høre, svarer Løke kåret til den beste linjespilleren i åtte av de 12 tidligere mesterskapene hun har spilt for Norge.

De norske jentene hadde tirsdag et knalltøft møte med Serbias strekspiller Dragana Cvijic (185 cm). Nå kommer syv centimeter høyere Kassoma. Hun har like mange krefter, men kanskje noen færre triks på lager.

– Det er størrelse på henne. Det blir tøft. Vi skal være enda mer flinke til å stoppe innspill. Vi må være ekstremt tette bakover, mener Heidi Løke.

PS: Norge har slått Angola i samtlige åtte kamper siden det første møtet i Atlanta-OL 1996. Den siste kampen ble spilt i Rio de Janeiro for tre år siden. Norge vant 30–20 i OL. Både Albertina Kassoma og Heidi Løke spilte den kampen.

