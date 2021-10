I TRØBBEL: Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad har få spillere å velge blant til dagens seriekamp.

Corona-smitten et dilemma for Vipers: − Vanskelig

Corona-smitten på det norske håndballandslaget fører til problemer for Vipers Kristiansand.

Publisert: Nå nettopp

Seks spillere på Vipers som var på landslagssamling er nå isolert og er uaktuell til dagens kamp borte mot Flint.

– Vi venter på en tilbakemelding fra håndballforbundet, men det sier seg selv at det blir vanskelig for oss når vi mister halve laget, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

I alt er nå syv personer - inkludert støtteapparatet - bekreftet corona-smittet på håndballandslaget.

– De to PCR-testene vi ventet på i går var også positive. Dermed er det totalt syv personer i troppen, inkludert støtteapparatet som er positive. Alle er fullvaksinerte og de har alle relativt milde symptomer, fra forkjølelse til mer influensalignende symptomer, opplyser landslagslege Nils Ivar Leraand til VG.

Holdes isolert

I Kristiansand velger man å holde sine seks landslagsspillere isolert siden det fortsatt er en fare for at flere kan være smittet og smittebærere.

– Vi har valgt å forholde oss til de medisinske rådene fra vårt team. Noen av spillerne våre som har vært på landslagssamling kan ifølge reglene spille, men vi har ikke lyst til å utsette flere i vårt eget lag eller motstanderne for smittefare. Det er et dilemma når reglene er slik at fullvaksinerte som ikke har symptomer kan spille samtidig som de medisinske rådene vi forholder oss til sier at det er en risiko, sier Ole Gustav Gjekstad.

Lørdag skal Vipers møte Kastamonu Belediyesi GSK i Champions League.

– Den kampen kommer nok til å gå som planlagt. Reglementet i den turneringen er ganske tydelig, sier Vipers-treneren.