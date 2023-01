Får gjennomgå for skuespill: − Hadde havnet på min svarteliste

KATOWICE (VG) (Tyskland-Norge 26–28) Sander Sagosen (27) får gjennomgå etter at han innrømmet at han falt lett i en duell med Tysklands stjernespiller Juri Knorr. Selv flirer han av situasjonen.

For Sagosen lo litt da han ble konfrontert av Viaplay med situasjonen som oppsto på stillingen 26–25 til Norge.

Juri Knorr, som herjet med Norge i første omgang, plantet to strake armer i nordmannen – som havnet på rumpa. Situasjonen fikk ingen konsekvenser, og Norge dro etter hvert i land seieren.

– He, he, he, vi gir og tar utpå banen. I en avgjørende fase som det prøver vi å selge det som skal selges. Jeg får to stive i brystkassen, og så skal man sikkert klare å holde seg litt lenger på bena, men vi gir og tar – og det får vi andre veien også. Det er sånn håndball er, forklarer Sagosen.

– Hva sa Knorr?

– Han sa at jeg falt litt lett, så tok vi hverandre i hendene, og sånn er livet.

Knorr forklarer at han ble holdt i drakten av Sagosen og at han ville komme seg løs. Da nordmannen fortsatte å holde, ble han frustrert og dyttet til Sagosen. Tyskeren hadde ikke forventet at Kiel-spilleren skulle gå i bakken.

Sagosen fikk kritikk fra Viaplay-ekspertene etter kampen.

– Han kan ta ekstravakter på dramaskolen i Trondheim, sier Ole Erevik.

Hør Viaplay-ekspertnes skjennepreken her:

Ekspert Joachim Boldsen kom også med den moralske pekefingeren.

– Det han (Sagosen) sier er riktig. Det er gi og ta. Det er en del av spillet jeg ikke liker, innleder dansken.

– Jeg liker ikke skuespill. Det har jeg aldri gjort og kommer aldri til å gjøre. Jeg forstår Sanders forklaring på det. Han prøver å gjøre hva som helst, men jeg kan virkelig ikke like det. Det er en kontaktidrett, og når man faller, så er det fordi man har vært i kontakt, sier Boldsen.

– Hvis jeg hadde spilt, så hadde han havnet på min svarteliste. Jeg hadde ventet til han kom ned i forsvar, så hadde han fått en i retur.

PS: Etter seieren mot Tyskland møter Norge Spania i VM-kvartfinalen. Den spilles onsdag og sendes på TV 3 og Viaplay.