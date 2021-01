I MEDALJEKAMPEN: Glenn Solberg er eneste nordmann som fortsatt kan ta VM-medalje i Egypt. Her jubler Sverige-treneren for semifinaleplass onsdag. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / POOL

Solberg og Sverige i semifinale: − Veldig overraskende

Glenn Solberg (48) har tatt Sverige med storm. Den tidligere assistenten til Christian Berge kom fra en tilværelse som trener i norsk 1. divisjon. Fredag skal han opp mot Frankrike i VM-semifinalen i Kairo.

Publisert: Nå nettopp

– Veldig overraskende. Både av Glenn Solberg og Sverige, sier Aftonbladets mangeårige håndballreporter, Johan Flinck.

Drammenseren Solberg er eneste nordmann med medaljesjanser etter at Norges forhåndsfavoritter røk ut etter et klart tap for Spania onsdag.

Svenskene mangler seks av sine største stjerner i VM. Likevel har de gått ubeseiret gjennom turneringen. I kvartfinalen ble Qatar feid av banen med 35–23.

– Jeg var en av dem som satte spørsmålstegn ved Solberg. Han var egentlig det største spørsmålstegnet vi hadde foran VM. Han har jo nesten ikke erfaring som trener, sier Johan Flinck.

les også Mikkel Hansen så rødt i dansk kjempedrama

Glenn Solberg trente frem til sommeren 2019 St. Hallvard – nå Fold HK. Klubben hadde for fire år siden en gjesteopptreden i eliteserien, men rykket ned igjen med bare fire poeng på kontoen. Han var med som assistent i Christian Berges to første år som landslagssjef, men etter 4.-plassen i Polen-EM i 2016 aksepterte ikke Norges Håndballforbundet rollen både som klubb- og landslagstrener.

Dermed sa Solberg takk for seg. I Norge er han de siste årene mest kjent for deltagelsen i Mesternes Mester for to år siden.

Det svenske håndballforbundet plukket opp nordmannen da han var ferdig i den norske 1. divisjonsklubben. Glenn Solberg har stor internasjonal erfaring som spiller fra Barcelona, tysk Bundesliga og på det norske landslaget.

Men han gikk inn i VM uten å ha ledet Sverige i en eneste landskamp. Fire treninger var alt Solberg rakk foruten å si nei da Andreas Nilsson – stor stjerne i Veszprém – ba om to ekstra fridager etter romjulens sluttspill i Champions League. Fra før hadde profiler som Niclas Ekberg og Lukas Nilsson sagt nei til VM. Keeper Mikael Appelgren og skytteren Simon Jeppsson mangler også i Egypt.

les også Svensk jubel for Glenn Solberg i drama-seier: – Jeg er veldig stolt

– Han har sammen med Martin Boquist (assistent) vært veldig tydelig på hvordan Sverige skal spille. Det har de ikke veket fra det enkle og effektive spillet, sier Flinck og legger til:

– Men han har også vist fingerspissfølelse under kampene.

Fredagens semifinale blir en tøff oppgave. Sverige slo Frankrike i en betydningsløs kamp under EM i 2014. Men står ellers med 10 strake tap for franskmennene i mesterskap de siste 20 årene.

– De er stor, stor favoritt. Det må de være, sa Solberg etter kvartfinalen.

Utgangspunktet for semifinalen ligner Norges foran kvartfinalen mot Spania (nå 18 kamper uten seier).

les også Forsvarssjefen satt hjemme i VM: – Helt forferdelig

– De har ekstreme individuelle ferdigheter, god fysikk, bred tropp, gode keepere og masse erfaring. Men vi går ikke på banen for å tape. Det blir ekstremt tøft, men vi har vist at vi henger med de beste, mener Glenn Solberg.

Sverige var sist i VM-semifinalen under sitt eget VM i 2011. Men har ikke tatt VM-medalje siden de tapte finalen for Frankrike i Paris for 20 år siden.

I kveldens andre semifinale er Mikkel Hansen tilbake for Danmark etter onsdagens røde kort. Motstander er Norges spanske overmenn.

Frankrike-Sverige kl. 17.30 og Spania-Danmark kl. 20.30. Begge kamper på TV 3.