POKAL-LØFTET: Katrine Lunde løfter CL-trofeet. Fra venstre i første rekke av Vipers-jubelen: Hanna Yttereng, Henny Reistad, Heidi Løke, Emilie Hegh Arntzen, Jana Knedlíková, Malin Aune og Vilde Jonassen Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Katrine Lunde om gulltårene: − Det var ekstra følsomt

(Brest Bretagne – Vipers Kristiansand 28–34) Tårene kom ute på banen for Katrine Lunde. 41-åringen vant sin internasjonale tittel nummer 13. Og følte selv at hun var skremmende for motstanderen i Champions League-finalen.

Av Jostein Overvik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

30 sekunder før slutt kom de første gledestårene i Budapest.

– Det var ekstra følsomt. At Kristiansand har verdens beste håndballag akkurat nå, det må vi sette pris på, sier Katrine Lunde til VG.

Sammen med Henny Reistad ble veterankeeperen den store helten da Vipers Kristiansand – tidligere håndballklubben Våg – vant sin første Champions League-tittel.

Lunde reddet 16 skudd – to av dem straffer – og løftet det enorme Champions League-trofeet som Vipers-kaptein. Dette var Lundes 13. internasjonale tittel på klubb og landslagsnivå (5 CL, 5 EM, 2 OL og 1 VM).

Tårene kom sist da hun vant sin eneste VM-tittel i Brasil for 10 år siden.

– Dette er noe av det største. Jeg tenker den reisen jeg har vært gjennom. Fra å spille for et par tilskuere i Vågsbygdhallen til å bli verdens beste lag. Det er helt rått, sier Lunde som selv fikk et busskort i lønn da hun for første gang ble Våg-spiller i 1997.

20 år senere kom hun tilbake til hjembyen og et tittelløst Vipers. Fire år og en alvorlig korsbåndskade senere vant hun igjen Champions League

– Dette er som en drøm. Helt utrolig, beskriver Katrine Lunde.

– Hun har betydd ekstremt mye både på og utenfor banen, sier Ole Gustav Gjekstad til VG. Han legger ikke skjul på at Vipers får fordeler av Lundes internasjonale status.

– Det er helt umulig å vinne noe internasjonalt uten en god målvakt. I tillegg å ha en målvakt som motstanderen er litt redde for å skyte på, er fantastisk fint, sier Vipers-treneren.

– Kjenner du at motstanderen er redde for å skyte på deg?

– Ja, jeg føler jo det. Både jeg og forsvaret har mye energi og ser at det kan virke litt skremmende. Vi følte at vi hadde så god kontroll som vi kunne ha, sier Katrine Lunde.

GIKK I FRONT: Katrine Lunde ledet an i gulljubelen med Henny Reistad og Marta Tomac på slep. Foto: Tibor Illyes / MTI

Henny Reistad var den andre hovedårsaken til det. Fenomenet fra Bærum scoret 12 mål i finalen. 22-åringen scoret 22 mål i Final 4 og ble kåret til Champions League-sluttspillets viktigste spiller.

– Det er vanskelig å beskrive hennes prestasjon. Helt fantastisk. Jeg trenger ikke å si noe mer enn det, kommer det for Lunde.

– Hvordan blir det å få henne som motstander i Esbjerg?

– Da får vi stoppe henne. Vi får gjøre så godt som vi kan. Vi skal nok finne på noe lurt, sier Katrine Lunde med et smil.

Reistad har i Champions League og EM vunnet sine to første internasjonale titler denne sesongen. Det peker mot at den nye stjernen skal dominere kvinnehåndballen i mange år fremover.

Norske seiere i europeiske cupturneringer Champions League, kvinner:

2010/11: Larvik

2020/21: Vipers Kristiansand Cupvinnercupen, kvinner:

1997/98: Bækkelaget

1998/99: Bækkelaget

2004/05: Larvik

2007/08: Larvik EHF European Cup, menn:

1995/96: Drammen Vis mer

Men Katrine Lunde er heller ikke ferdig. Hun husker ikke helt hvor lang kontrakten med klubben er.

– For å være ærlig. Så husker jeg ikke helt. Men jeg tror det er til 2023, sier hun og legger til:

– Jeg spiller håndball så lenge jeg har det gøy.

Hun mener en trøblete sesong med bortimot 60 døgn i karantene har virket samlende for Vipers. Etter tre døgn på karantenehotell retter Lunde keeperblikket mot Tokyo. Alt tyder på at hun sammen med Silje Solberg utgjør målvaktduoen i Norges OL-åpning 25. juli.

– Du har vunnet OL to ganger før. Hva er det som motiverer deg?

– Man har lyst til å vinne, svarer seiersmaskinen Katrine Lunde.