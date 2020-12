POKAL: Rune Dahmke (venstre) og Sander Sagosen (høyre) jubler etter kampslutt. Foto: THILO SCHMUELGEN / X03860

Lund om Reinkind og Sagosens CL-triumf: − Det var på tide

Børge Lund har i ti år vært den eneste norske herren som har vunnet Champions League i håndball, men tirsdag kveld ble den eksklusive klubben utvidet.

Passende var det også at det igjen var en THW Kiel-seier som førte til to nye norske Champions League-vinnere. Børge Lund var med da det tyske laget slo Barcelona i 2010. I 2020 var Sander Sagosen og Harald Reinkind med for Kiel da de igjen slo Barcelona i finalen.

– Det var på tide. Norge har veldig mange dyktig spillere. Champions League-tittelen er vanskelig å få koll på. Kiel hadde et utfordrende utgangspunkt med tanke på semifinalen i går med ekstraomganger, men så klarer de på det en slik dag, sier Lund, som selv kun fikk se slutten av kampen ettersom han ledet Elverum til seier i den norske cupfinalen tidligere på dagen.

– Forskjellen nå er at man står med to superstjerner som spiller mye og er med på å avgjøre kamper. Sander var altavgjørende i Paris og også i Kiel. Det er imponerende at han gjør det i to vidt forskjellige spillestiler, sier Lund om de norske vinnerne.

les også Sagosen storspilte da Kiel vant Champions League: – Det vi har kjempet for siden vi var barn

FØRSTE NORSKE CL-VINNER: Børge Lund (til venstre) under Champions League-finalen i 2010. Foto: JUERGEN SCHWARZ / DDP

TV 2s håndballekspert Randi Gustad lot seg imponere av Sagosen, som startet kampen med både et par mål og et par tominuttere.

– Jeg var bekymret for hvordan Sagosens fotavtrykk skulle bli i denne finalen da han fikk sin andre utvising allerede etter 10 minutter, noe som betyr at man må matche ham på en annen måte for å unngå rødt kort og adios før alt skal avgjøres. Men det spilte ingen rolle og han var enormt treffsikker og uvurderlig sentral for at Kiel drar dette i land. Ikke minst scorer han når laget trenger det som mest – akkurat på samme måte som i semifinalen, sier Gustad om de to scoringene Sagosen vartet opp med med drøyt fem minutter igjen.

– Håndballmessig skaper han alltid spill og er assistkonge. Han viser også hvilken enorm idrettsmann han er med den mentale evnen han har til å avgjøre for laget sitt. Siden Steffen Weinhold hadde en knalldag på jobb, spesielt i annenomgang, ble bidragene fra Reinkind ikke like avgjørende denne gangen, men han har hatt en enorm sesong i Kiel-trøya og hadde også mange gode aksjoner da han var på banen, sier Gustad.

Like over nyttår samles det norske landslaget i Tyskland, hvor de skal gjøre unna de siste forberedelsene inn mot VM i Egypt, som starter 13. januar.

– Dette må være en vitamininnsprøyting med tanke på VM. Ingen tvil om at både Sagosen og Reinkind er sentrale brikker for Norge, men der vi har mange gode høyrebacker har vi bare en Sander Sagosen. Verdens beste håndballspiller. Og med ham i dagens slag, lover det svært godt for Norge, sier Gustad.

Lund er med på det norske landslaget som assistent for hovedtrener Christian Berge, og håper Sagosen og Reinkind kan ta med seg erfaringene fra seieren inn mot mesterskapet.

– Forhåpentligvis så går de inn med en positiv energi. Å krone året med Champions League-gull, det hjelper på motivasjonen. Vi vet at alle guttene ønsker og har lyst til å spille for Norge. Nå er det to gutter som kommer inn med energi, som jeg håper smitter over, sier Lund.