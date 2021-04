COMEBACK: Nora Mørk spiller lørdag for fullt igjen. Til høyre Katrine Lunde – Vipers-keeperen som får en nøkkelrolle i Russland. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nora Mørk om 10 strake bortekamper: − Klart det føles urettferdig

KRISTIANSAND (VG) Kvartfinalene i Champions League blir kamp nummer ni og ti på rad for Vipers i utlandet. Norske seriekamper har de ikke spilt siden i fjor. Det frustrerer Nora Mørk (29).

– Denne sesongen har vært utrolig spesiell. Det er ikke noe vi får gjort noe med. Men det er klart det føles urettferdig å ikke få spille noen hjemmekamper i Champions League. Samtidig er det ikke noe alternativt, sier Nora Mørk foran møtene med Rostov-Don i Russland lørdag og søndag.

Vipers rakk å møte Esbjerg i Aquarama 9. januar før regjeringen satte bommen ned. Unntaket for innreisekarantene i forbindelse med toppidrett, ble fjernet. Det har rammet Molde som måtte spille hjemmekampene sine i fotballens Europa League mot Hoffenheim og Granada i Spania og Ungarn. Elverums håndballherrer har spilt syv bortekamper på rad i Champions League.

– Jeg gjør som jeg får beskjed om. Hvis det ikke er lov til å spille i Norge så spiller vi jo i utlandet. Det er jo enhver utøvers dilemma og frustrasjon ikke å få gjøre jobben sin i Norge. Den er en debatt jeg ikke ønsker å vikle meg inn i. Jeg ønsker selvsagt å spille hjemme, men jeg skjønner at andre ting må komme først, sier Nora Mørk.

Hun skjøt bare fem straffekast da håndballjentene kvalifiserte seg til OL i mars. Lørdag er hun tilbake for fullt for Vipers etter knesmellen for to måneder siden.

– Det har gått i rykk og napp. Det som hadde vært optimalt for meg hadde selvfølgelig vært å spille norske seriekamper som normalt og virkelig spisset formen inn mot OL, sier hun.

Vipers har ikke spilt en seriekamp siden 18. november i fjor. Cupfinalen i romjulen røk på grunn av karantenen Mørk & co. måtte ta etter EM-gullet i desember. Norge har innstilt seriespillet helt – mens kampene går omtrent som normalt i resten av Europa.

– Jeg forsøker ikke å stresse over at alle andre land får spille kamper. Det kjenner jeg kan irritere meg litt. Jeg får ikke gjort noe med det, men jeg har et veldig sterkt ønske om å være god i OL. Det er litt frustrerende, beskriver Nora Mørk

Med tap lørdag og søndag risikerer hun i det verste fall at sesongen er slutt.

– Samtidig som kommer til å være samlet mye før OL. Vi må bare gjøre det beste ut av det. Nå har det blitt sånn. Men dette er ikke optimalt for mange utøvere som skal til Tokyo.

OL-nestoren Olaf Tufte gir uttrykk for bekymring for de norske prestasjonene i Tokyo. Han frykter mange treningsdager for de norske roerne går tapt i norsk karantene i vår og sommer.

– Dette er ikke akkurat noen konkurransefortrinn i forhold til de lagene vi skal konkurrere mot, sier Tufte til VG.

Henny Reistad har også blandede følelser med hensyn til konsekvensene for norske toppidrettsutøvere og OL-deltagere.

– Litt urettferdighet må vi bare godta når Norge er som Norge er. Det er vi blitt vant til. Det er selvfølgelig kjipt at vi ikke får spille hjemme, men vi er glad for at det i det hele tatt er kamper, sier hun.

Vipers spiller lørdag «hjemmekamp» mot Rostov-Don. Men har ikke fått ønskede markedsrettigheter til kampen. Heller ikke ønsket om null tilskuere er blitt oppfylt. Rostov-Don fyller opp hallene med 3500 hjemmefans og ironiserer på sosiale medier over sørlendingenes avslått krav.

– Jeg gleder meg, selvfølgelig, men det er litt skummelt med tanke på tilskuere. Med tanke på corona og smittevern er det ikke helt det beste. Men forhåpentligvis er rammene gode nok. Vi skal gi alt for å vinne, lover Henny Reistad.