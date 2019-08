MÅL, SEIER, SKADE: Nora Mørk gjorde søndag sin debut for CMS Bucuresti, men måtte bli hjulpet av banen med en skade. Foto: Alex Nicodim / NTB scanpix

Nora Mørk ute i flere måneder

Skademarerittet vil ingen ende ta for Nora Mørk (28): Håndballstjernen har pådratt seg en leddbåndskade i kneet, tre måneder før VM.

Oppdatert nå nettopp

Nora Mørks skademareritt Disse mesterskapene har Mørk mistet:

* VM i 2011 med jumpers knee

* OL i London i 2012 med jumpers knee

* EM i 2012 med jumpers knee

* EM i 2018 etter meniskoperasjon Må gjennom sin niende operasjon:

* Seks ganger totalt for jumpers knee i begge knær mellom 2010 og 2013.

* 7. februar 2018 ble hun operert etter at det høyre korsbåndet røyk

* I september 2018 gikk hun gjennom en kikhulloperasjon.

* CMS Bucuresti melder mandag at Nora Mørk må gjennom sin niende operasjon for en leddbåndskade. Vis mer

– Jeg kan ikke tro at jeg har så mye uflaks. Jeg er veldig lei meg for at denne skaden dukket opp, akkurat nå som alt gikk bra og jeg var i god form, sier Mørk til nettsidene til sin egen klubb, CSM Bucuresti. TV 2 var først i Norge til å melde om omfanget av skaden.

28-åringen var nettopp kommet tilbake fra en korsbåndsskade hun pådro i seg i februar 2018, men gikk av banen i den rumenske supercupen med nok en kneskade. Ifølge hennes rumenske klubb vil de være nødt til å operere, og de skriver at den norske landslagsstjernen vil være ute i flere måneder.

VM i håndball har avkast den 30. november i Japan, om litt mer enn tre måneder. Landslaget er allerede inne i et lite skademareritt: Veronica Kristiansen, Henny Reistad og Kari Aalvik Grimsbø er blant de andre spillerne som helt eller delvis er uaktuelle for det kommende verdensmesterskapet.

– Det er trist at jeg ikke får vært med jentene i den neste perioden, for jeg hadde virkelig lyst til å bidra til å nå våre neste mål, sier Mørk videre.

Den rumenske klubben forsikrer om at de kommer til å støtte håndballspilleren i veien tilbake. Selv om hun signerte for CMS Bucuresti i februar, gjorde hun sin debut så sent som søndag - og måtte hjelpes av banen.

Publisert: 26.08.19 kl. 17:36 Oppdatert: 26.08.19 kl. 17:56

