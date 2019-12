Islandsk målmaskin skjøt gullet hjem: Vil vinne trippelen

OSLO SPEKTRUM (VG) (Haslum-Elverum 33–35) Champions League-klubben måtte slite lenge med nummer syv i den norske toppserien. Helt til Sigvaldi Gudjónsson (25) fikk fart på skuddarmen. Nå vil han bli historisk i Elverum.

– Jeg vil veldig gjerne vinne trippelt før jeg forlater klubben. Det ville vært stort. Vi går «all in» og har troppen til å kunne gjøre det nå, sier Gudjónsson til VG. Elverum har nå 16 titler i norsk håndball, men har aldri før vunnet serie, cup og sluttspill i en og samme sesong.

Gudjónsson har overtatt kapteinsbindet fra keeperlegenden Morten Nergaard, som senest i fjor løftet kongepokalen for Elverum etter en tøff siste cupfinale i Spektrum.

– Det legger jo litt ekstra press på oss. Men jeg får godta det. Det er en grunn til Sigvaldi er kaptein, sier Elverum-trener Michael Apelgren foran sin siste vår i klubben. Han til sommeren drar videre til Sävehof i Sverige, mens Gudjonsson skal til tidligere Champions League-vinner, Kielce i Polen.

– Han er verdenspiller, beskriver Apelgren om høyrekanten.

Haslum kjempet som løver for å gjenta overraskelsen fra cupfinalen i 2016 da nettopp Elverum ble slått. To minutter før slutt fikk en av heltene fra den gang, Anders Røe, utvisning etter en tøff takling på Simen Holand Pettersen.

Pettersen spilte etterpå fri Magnus Fredriksen, som satte inn 33–32. Før svenske Lukas Sandell scoret de to avgjørende målene for Elverum.

Den islandske målmaskinen slet med stolpene før pause og bommet på sine tre første skudd. Men etter hvilen fikk Gudjonsson fart på venstrearmen med syv nye scoringer. Han endte på ni totalt i finalen.

Det ga full kok på tribunene i Oslo Spektrum med 6548 tilskuere. Elverum tok sin tredje NM-tittel – den andre kongepokalen på rad for klubben fra Hedmark.

– Jeg har tatt store skritt både mentalt og spillemessig, sier Sigvaldi Gudjónsson etter halvannen sesong i Elverum.

Ballkunstneren fra Reykjavik scoret 155 på 29 kamper i Champions League, serie og cup. Nå ser han frem til å spille EM for Island. Norge kan møte Gudjónsson & co. under hovedrunden i Malmö.

STERK FINALE: Sander Andreassen Øverjordet og Haslum fulgte Elverum til døren i NM-finalen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Elverum måtte slite lenge med Haslum. Tre minutter før slutt utlignet Thomas Kristensen til 32–32. Felix Abrahamsen Lunde holdt liv i gulldrømmen med fem scoringer i 2. omgang.

– Jeg synes vi gjorde en fantastisk kamp. Dessverre holdt det ikke helt inn, sier trener Sten Stockfleth.

EM-klare Sander Andreassen Øverjordet utlignet til 14–14 rett før halvtid. Haslum bet seg som en klegg fast i Champions League-klubben gjennom de første 30 minuttene. Øverjordet viste med sine seks scoringer hvorfor landslagssjef Christian Berge har tatt ham ut til mesterskapet som Norge starter i Trondheim 10. januar.

– Kjipt. Vi taper på marginer, sier Øverjordet.

Elverum mistet sin sterke forsvarsspiller, Thomas Solstad, allerede etter 17 minutter. Han taklet Haslums Binai Aziz tøft og fikk rødt kort av dommerne.

Anført av Øverjordet, venstrekanten Stian Brevik og skytteren Jostein Epland. Elverum-keeper Thorsten Fries vartet opp med syv redninger, men serielederen var ikke på offensiven mot nummer syv i eliteserien.

Det endret seg da Sigvaldi Gudjónsson fikk opp dampen på skuddarmen.

