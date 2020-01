Sagosen herjet og Norge vant stort: – Ikke eksepsjonelt av Sander.

TRONDHEIM (VG) (Norge-Bosnia-Hercegovina 32–26) En rørt Sander Sagosen (24) herjet foran drøyt 8000 tilskuere i hjembyen Trondheim - og ga Norge en perfekt EM-åpning mot Bosnia-Hercegovina.

– Dette var ikke eksepsjonelt av Sander. Dette nivået har han ligget på ganske lenge, sier landslagssjef Christian Berge til VG.

– Det var sykt. Det var rått. Det var en drøm å gå utpå der og spille i denne kulissen, sier han etter å ha startet kampen med en uvant straffelobb og kraftig fyring av publikum.

– Det er så mye adreanlin i kroppen og jeg stoler sånn på egne kvaliteter. Jeg vet at jeg kan prestere. Det var bare å nyte det. Dere så vel alle sammen at dette betydde mye for meg, sier Sagosen etter hyllesten fra et stappfullt Trondheim Spektrum - 8232 tilskuere - rett ved siden av den gamle Nidarøhallen hvor han spilte sine første kamper.

Paris Saint-Germain-stjernen var totalt dominerende. Det var full gass hele tiden, og han ga seg ikke før han hadde scoret 12 mål, tre av dem fra syvmetersmerket. Selvfølgelig ble han kåret til banens bestemann. Dermed vant Norge klart over det som trolig er gruppe Ds prügelknabe.

Frankrike venter i Norges neste kamp, som går søndag. Tirsdag er det kamp mot Portugal, som sensasjonelt slo Frankrike tidligere fredag kveld. Disse to matchene blir ventelig atskillig tøffere. Hvis Norge går til mellomspillet, flytter de fra Trondheim til Malmö midt i neste uke.









TRØNDERSK KJEMPE: Nikola Prce er 2,01 høy og veier 114 kilo, men klarer ikke å holde igjen Sander Sagosen. Norges supermann scoret 12 mål da Bosnia-Hercegovina ble slått 32-26.

– Jeg gikk utpå der og bare koste meg. Dette har jeg gledet meg til i lang tid. Å ha 8000 nordmenn/trøndere i ryggen, sa Sagosen til VG etterpå.

– Det er en guttedrøm som går i oppfyllelse.

– 12 mål er bra?

– Ja, jeg må jo gi litt tilbake. Jeg gikk utpå der og skulle bare angripe, angripe, angripe - og ikke tenke konsekvenser. Jeg traff akkurat på den nerven som gjør at jeg er helt oppe der og aggressiv og alltid på jobb. Så det er klart at dette var en stor opplevelse.

Her kan du lese om hvordan Sander Sagosen utviklet seg til verdens beste håndballspiller hjemme i Trondheim.

Norge vant altså med seks mål over Bosnia-Hercegovina.

– Det er mye som er bra og mye som kan gjøres bedre, sa Christian Berge til TV3 etter kampen.

Til tross for at Norge ledet klart, valgte Berge å holde Sagosen på banen også utover i 2. omgang - når Norge var i angrep.

– Det er nok en rolle han skal trene mer og mer på. Jeg ønsket å spille med Sander så mye i denne første kampen.

Det var faktisk uavgjort 9–9 etter 20 minutter, men de siste ti minuttene av 1. omgang kontret Norge sin første EM-motstander i senk. Dermed sto det 17–12 ved pause.

Sander Sagosen spilte samtlige 30 minutter i 1. omgang, scoret på syv av ni forsøk, var nest sist på fire mål og skaffet ett straffekast. Han har gledet seg lenge til å spille EM på hjemmebane, og innfridde til fulle.

Landslagssjef Christian Berge startet med Torbjørn Bergerud i mål, men Kristian Sæverås kom inn etter 19 minutter og lyktes bedre enn Flensburg-Handewitt-stjernen. Bergerud endte til slutt opp med en redningsprosent på bare 11, mens Sæverås hadde 38 på den offisielle statistikken.

– Det er dette jeg har jobbet for de tre siste årene. Nå håper jeg at dette fortsetter, sier Oslo-karen til VG.

– Det var ikke spesielt bra. Men da er det bra vi har flere målvakter, sa Bergerud.

– Sæverås kommer i gang og sto stabilt godt. Så ville jeg ha i gang Torbjørn de siste 10 minuttene uten at jeg lyktes helt, sier Berge.

8232 mennesker - de fleste av dem trøndere - i Trondheim Spektrum var fra seg av begeistring da Norge etter hvert la Bosnia-Hercegovina grundig bak seg.

FORNØYD: Christian Berge kommer fra Trondheim. Hans landslag overbeviste trønderne fredag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Alexander Blonz fikk sjansen på venstrekanten fra starten på 2. omgang og fikk også sitt første EM-mål i karrieren.

I Bjarte Myrhols sykdomsfravær fikk Petter Øverby sjansen og kvitterte med å score på samtlige fem forsøk. I sommer var Øverby hjertesyk, hadde forbud mot puls over 100, levde et liv i slow motion, og var borte fra håndballbanen i nesten fire måneder. Nå er han EM-helt.

– Petter Øverby spiller vanvittig godt, legger Christian Berge etter sin aller første kamp for fullt hus i hjembyen.

– Jeg ble ikke kjempeoverrasket. Men å vise dette for det norske folk er stort. Jeg viste at jeg kan spille med ball og ikke bare slå, sier Hedmarkingen etter fem scoringer og tre skaffede straffer i angrep. Han var også Norges beste forsvarsspiller.

Berge var ikke så misfornøyd med Portugal-seier i den andre kampen.

– Nå har vi muligheten til å slå ut Frankrike!

– Det blir tøft. Det blir en vinn eller forsvinn-kamp for dem. Vi har muligheten til å slå ut en så stor konkurrent allerede, sa Sander Sagosen til VG.

Publisert: 10.01.20 kl. 21:57

