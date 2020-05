KJENNER HVERANDRE GODT: Sander Sagosen (t.v.) og Luc Abalo var lagkamerater i franske PSG. Her kjemper de mot hverandre i en landskamp fra håndball-EM i 2018 - en kamp Frankrike vant 32–31. Foto: Bjørn S. Delebekk

Fransk håndball-stjerne klar for Elverum: – En av de aller beste i sin posisjon

Superstjernen Luc Abalo (35) har tatt åtte gull med Frankrike. Nå forlater han Frankrike, den franske hovedstaden og PSG til fordel for Norge, Innlandet og Elverum.

Det melder TV 2 torsdag kveld.

Høyrekanten, som har skrevet under på en ettårskontrakt med den norske klubben, sier selv at han at aldri hadde trodd at han skulle spille i Norge.

– Dette var utfordringen som ventet på meg uten at jeg visste det, sier han .

Abalo har spilt 262 landskamper med det franske flagget på brystet, og har notert seg for over 800 scoringer. I løpet av hans 15 år på landslaget har han bygd opp en imponerende CV:

Det har blitt tolv medaljer. Åtte av dem i gull, fra OL, VM og EM. Han har tidligere også vunnet Champions League med spanske Ciudad Real.

– Godt gjort av Elverum

En som har vært med på å møte Abalo flere ganger, er landslagssjef for det norske herrelandslaget, Christian Berge.

Han roser Abalo for hvor god han er som spiller - og roser også Elverum for signeringen.

– At man klarer å få tak i en sånn profil sier en del om at håndballsporten vokser i Norge. Det er godt gjort av Elverum og de som har jobbet med denne overgangen. Han er en verdensener, og en av de aller beste i sin posisjon, sier Berge til VG.

– Det er en fantastisk signering, understreker han.

IMPONERT: Christian Berge. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Berge tror at dette kan bidra til to svært positive ting:

Landslagssjefen tror overgangen kan være med på å videreutvikle norsk håndball, og hjelpe Elverum i Champions League.

– Interessen for å se på Abalo vil være til stede. Han er eksepsjonelt god teknisk, og det er moro å se ham spille håndball.

– Det er allerede en sterk vinnerkultur i Elverum. Den har vært der i lang tid. Nå får de inn rutine i Abalo, som vil gjøre dem bedre. Men de har også mistet mange spillere, så det blir spennende å se hvordan de setter sammen laget, sier han.

TIL NORGE: Elverum har kapret Luc Abalo. 35-åringen har vunnet det meste som vinnes kan i håndballen. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Abalo selv er klar for å gå i gang med å hjelpe Elverum utenfor de norske landegrensene.

– Elverum er et ungt lag med store ambisjoner nasjonalt og i Champions League. Jeg liker prosjektet, og kan komme inn med erfaring. Jeg er virkelig glad for å få muligheten til å oppleve noe nytt, sier den franske veteranen.

Og avtalen har blitt tatt svært godt i mot i Elverum.

– Dette er sprøtt og helt enormt for oss, sier sportssjef i Elverum Håndball, Nils Kristian Myhre til TV 2.

– Det er den største spillerovergangen som har vært i norsk håndball noen gang, det er jeg sikker på.

