FORLOVET: Brede Csiszar og Amanda Kurtovic skal gifte seg. Foto: Privat

Håndballstjernen Kurtovic forlovet med Csiszar: – Et stort sjokk

OL-, VM- og EM-vinner Amanda Kurtovic (28) skal gifte seg med Vålerenga-legenden Brede Frettem Csiszar (33).

For mindre enn 10 minutter siden

Det forteller det nyforlovede paret til VG. Csiszar fridde sist uke og fikk «ja» fra Kurtovic. 33-åringen beskriver det som det største han har gjort i sitt liv.

– Det var veldig enkelt og fint her hjemme. Jeg hadde tenkt på det liten stund og jeg er veldig glad for at det ble som det ble. Det er det største jeg har gjort, forteller Csizar til VG.

– Hvordan reagerte du, Amanda?

– Det kom egentlig som et stort sjokk. Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt. Det var veldig følelsesmessig for oss begge, forteller Kurtovic.

RINGEN: Dette er beviset på at Kurtovic sa ja til Csiszar. Foto: Privat

Idrettspar

Kurtovic har vunnet samtlige av håndballens gjeveste titler. For Norge har 28-åringen blitt olympisk mester, verdensmester og europamester. I tillegg vant hun Champions League med Larvik i 2011.

Nå spiller hun for verdens kanskje aller beste klubblag, ungarske Györ.

Kurtovic og Csiszar ble sammen i 2017. Sistnevnte la i fjor opp som ishockeyspiller etter 13 år i Vålerenga, hvor han var kaptein.

– Vanskelig å sette ord på

Nå skal de to begynne å planlegge bryllup. En dato er foreløpig ikke satt.

– Vi har ikke fått tid til å tenke på bryllup enda, vi vil være forlovet en liten stund først så får vi se. Vi stresser ikke med det, sier Amanda.

– Hvordan er følelsen av å være forlovet?

– For oss er det vanskelig å sette ord på, alt blir enda større og ekte, hvis man kan si det. Det har vært en veldig spesiell følelse de siste dagene.

Publisert: 27.04.20 kl. 12:00

