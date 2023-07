FOR EVIG OG ALLTID: Moa Högdahl og Simen Nicolay Schønningsen giftet seg i Sevilla.

Håndballparet giftet seg i Spania: − Mer enn vi kunne drømt om

Håndballparet Moa Högdahl Schønningsen (27) og Simen Högdahl Schønningsen (27) sa fredag ja til hverandre i Sevilla.

– Det var mer enn vi kunne ha drømt om, sier Moa Högdahl til VG om bryllupet.

Sammen med sin utkårede hadde de samlet håndballspillere fra både Norge, Sverige og Danmark for å feire kjærligheten.

– Vi hadde et bryllup på en gammel vingård. Der bodde gjestene også. Det er det mest perfekte jeg har vært med på, sier Högdahl.

Høyrebacken står med 38 kamper og 42 mål for de norske landslaget. Hun debuterte i 2018, og var med på laget som tok VM gull i 2021.

LANDSLAGSSPILLER: Moa Högdahl ønsker å være med i troppen som skal spille VM i vinter. Her fra en kamp i forrige VM i 2021.

I bryllupet var blant mange håndballspillere landslagsvenninnene Henny Reistad og Emilie Hegh Arntzen.

– Jeg vil kalle det et håndballbryllup, sier Högdahl, som sier at det ble lite snakk om håndball selv om

Arntzen var forloveren til Högdahl.

– Det kunne ikke være noen andre. Hun er min beste venninne. Jeg har kjent henne siden fødselen.

Simen Högdahl er også landslagsspiller for Norge. Han gjorde braksuksess for Elverum og gikk for Bergischer Handball-Club 06 i tyske Bundesliga. Neste sesong skal han spille for danske Høj, mens Moa bytter ut Viborg med Nykøbing Håndboldklub.

– Vi flytter til København begge to. Så begynner vi forberedelsene til ny sesong med smått i juli. Jeg gleder meg veldig. Det hjelper mye at vi endelig kan bo sammen, det gjør hverdagen enklere.

Til vinteren skal Norge ut i nytt mesterskap. Der ønsker Moa å være med etter mye skadetrøbbel.

– Selvfølgelig har jeg ambisjoner om å nå et mesterskap. Kroppen virker å fungere. Jeg føler jeg har en god håndballform, sier Moa.