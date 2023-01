BLYTUNGT: Jonas Wille etter tapet for Spania.

Norge får psykologhjelp: − Selvfølgelig mørkt

GDANSK (VG) (Norge-Spania 34–35 e.e.o.) Det norske medaljehåpet forsvant. Håndballgutta var tomme blikket etter thrillertapet. Jonas Wille røk på sitt første tap som landslagssjef. Psykologen er på plass i Polen.

– Fryktelig surt. Vi kunne stått der i en semifinale og alt kunne vært så deilig. Men nå er det selvfølgelig mørkt, sier Jonas Wille til VG.

Det er en svart, polsk vinterkveld i Gdansk. Det norske medaljehåpet er senket ned på havets bunn ute i Østersjøen. Mens det norske landslaget fredag må spille en «taper-semifinale» mot Ungarn. Søndag går kampene om 5.- og 7.plass i VM.

– Jeg synes vi må løfte blikket litt. Jeg synes spillerne skal gå ut av VM med hevet hode. Det har fightet og slåss her. Derfor er det viktig at vi runder av dette med å gå for en 5. plass. Vi må legge prestisje i det, mener Wille foran avslutningen i Stockholm.

– Det skal vi klare. Men selvfølgelig er det en jobb som må gjøre. Folk er lei seg. Så må vi få vekk de følelsene og finne frem motivasjonen, sier han.

– Vi hadde fortjent å stå i en VM-semifinale. Men dessverre var ikke jeg med å bidro til det i de avgjørende situasjonene, sier Kristian Bjørnsen til VG.

Han scoret ni glimrende mål gjennom 80 minuttersdramaet. Men var mannen som ble for passiv da Norge ledet med et mål noen sekunder før slutt. Og høyrekanten bommet på sitt 10. og siste skudd på Spania-keeper Gonzalo de Perez Vargas.

Bjørnsen kunne reddet straffekastkonkurranse med det siste skuddet.

– De ni målene blir meningsløse. Det er ikke dem jeg tenker på nå. Det er den siste bommen. Jeg fikk en sjanse som jeg skulle ta, men brente den. Så det er jo surt, sier Bjørnsen som følte seg som «syndebukk» etter kvartfinalen.

Olympiatoppens psykolog Erik Hofseth sluttet seg igjen til den norske VM-troppen før kvartfinalen. Wille kan ikke si om han skal jobbe aktivt med veteranen på 34 år som spilte sin 174. kamp for Norge.

– Vi får snakke med Bjørnsen og høre hva han trenger. Vi får ta det derfra. Vi får koble inn de tiltakene som eventuelt er nødvendige, sier Wille.

Info VM fredag Semifinaler: Spania-Danmark og Sverige-Frankrike. Semifinaler 5. til 8. plass: Norge-Ungarn og Tyskland-Egypt. Vis mer

Jonas Wille hadde ennå ikke snakket med sin visekaptein da han ble intervjuet av pressen etter tapet. Han vil vurdere hva ledelsen kan gjøre for å støtte Stavanger-karen som havnet i stormens øye da alt skulle avgjøre.

– Veldig vanskelig å ha noen fasitsvar på. Det må starte med en prat med Bjørnsen. Vi må høre hvordan det går med ham og hva han har bruk for. Vi skal i alle fall gi ham masse støtte, lover Wille.

– Kristian Bjørnsen er trygg type, heldigvis. Så jeg tror nok han skal klare det.

PSYKOLOGHJELP: Norge har Olympiatoppens psykolog på plass i Gdansk. Her er Kristian Bjørnsen, Harald Reinkind og Sander Sagosen i skuffelsen.

Han samler hele laget på Hotel Mercure Posejdon etter nederlaget.

– Det er ikke noe manus på den praten. Vi får se hva vi får ut av den. Målet er å få remotivert laget inn mot de to siste kampene, sier Wille.

– Oppgaven blir å deppe ferdig og refokusere. Det må vi klare, mener han.

Men tapet etter fire sketraomganger føles brutalt for spillerne. I fjor opplevde de å miste EM-semifinalen etter å la ledet med fire mål mot Sverige seks minutter før slutt. Svenskene endte opp med gull, mens Norge kjempet seg til 5. plass i en kamp mot Island.

Det ga VM-kvalifisering.

Nå er «gulroten» en bedre seeding i kvaliken for OL i Paris neste år.

– Det hadde blitt veldig tøft å spille for en 5. plass nå. Men vi får heldigvis en dag imellom hvor vi kan prøve å snu hodet. Men akkurat nå er det veldig, veldig surt. Vi hadde en drøm om å stå i finalespillet, sier Torbjørn Bergerud etter 17 nye redninger mot Spania.

Norge har vunnet seks strake VM-kamper og tapt den syvende etter fire ekstraomganger. Det er tre år siden Norge tok sin siste medalje med bronse i EM. VM blir det fjerde mesterskapet på rad hvor herrelandslaget ikke oppfyller målet til Norges Håndballforbund om å spille om medaljer i hvert mesterskap.