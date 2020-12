MILJØBEVISST: Henny Reistad (til høyre) sammen med Heidi Løke under håndball-EM i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Stortalentet Henny (21) brenner for miljøet: − Plukker opp søppel jeg ser på gata

Vipers-profil Henny Reistad (21) har tatt håndball-Norge med storm de siste to årene. Men håndball er ikke stortalentets eneste lidenskap.

– Jeg har vært engasjert i miljø veldig lenge, forteller Henny Reistad til VG.

Hun er på plass i danske Kolding for å spille EM med resten av håndballjentene. For to år siden debuterte hun på landslaget og imponerte mange i sitt første mesterskap i da Norge ble nummer fem i Frankrike.

Reistad mister fjorårets VM i Japan da hun var ute med skade.

Men håndball er ikke 21-åringens eneste lidenskap. Hun deler hyppig innlegg om miljøet på sosiale medier og er ambassadør for verdens naturfond.

Med en jobb som inneholder mye flyreiser, ønsker hun å gi tilbake i hverdagen. Hun forteller også at hun vil bruke stemmen sin til noe viktig nå som hun har blitt en profilert håndballspiller.

– Jeg kan utnytte den rollen jeg har for å nå ut til unge gutter og jenter. Jeg vil prøve å påvirke dem til å ta litt mer miljøbevisste valg. Samtidig er jeg klar over at jeg har en jobb som håndballspiller som påvirker miljøet i negativ grad. Derfor ønsker jeg å jobbe med det for å kompensere litt og bidra til at den negative trenden når det kommer til bærekraftig miljø kan snu, forteller Reistad.

Dermed følger hun i fotsporene til flere unge profiler som engasjerer seg for miljø. Fotballspiller Morten Thorsby har blant annet tidligere fortalt VG om sitt engasjement.

Reistad mener mye kan endres om «alle bidrar litt».

– Jeg er veldig nøye på å sortere all søppel. Det handler om at man må bruke alt som er mulig å bruke om igjen, sier hun og fortsetter:

– Jeg plukker opp søppel jeg finner på gata om det er plast eller annet avfall når jeg er ute og går. Da kan jeg bidra litt, for hvis alle tar litt, vil det alltid hjelpe. Det viktigste er at alle vet at litt hjelper uansett og ikke tenker «det er så mye verre andre steder». Alt har noe å si.

Publisert: 05.12.20 kl. 14:12 Oppdatert: 05.12.20 kl. 14:41